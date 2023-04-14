Пермяк, который ударил свою соседку, выплатит десятки тысяч рублей компенсации

Женщина получит компенсацию в размере 50 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителю Краснокамска (Пермский край) придется выплатить 50 тысяч рублей компенсации морального вреда своей соседке. Мужчина напал на женщину с кулаками, а она обратилась в суд с иском, сообщается на сайте Краснокамского городского суда.

«Истица обратилась в суд с иском к соседу, который ее оскорблял и умышленно нанес ей удары кулаком в скулу и ногой по ягодице. Ей была причинена сильная физическая боль, а также нравственные страдания. Женщина просит суд взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей», — говорится в документе.

Ответчик не согласился с суммой иска, объяснив, что не бил свою соседку, а лишь оттолкнул ее рукой. По словам ответчика, между ними давно конфликтные отношения, а данная ссора началась из-за исписанного почтового ящика. Однако суд решил удовлетворить исковые требования женщины и взыскать с мужчины компенсацию морального вреда.

Ранее URA.RU писало, что жительница Перми отсудила 25 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. По словам женщины, к ней на участок проник мужчина и нанес ей побои. Ответчик заявил, что пермячка сама случайно наткнулась на его выставленные руки.