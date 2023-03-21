Пермячка отсудила 25 тысяч рублей по делу о выставленных руках

Суд обязал пермяка выплатить 25 тысяч рублей за нанесение побоев женщине

22 марта 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

Суд встал на сторону обратившейся с иском женщины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Перми отсудила в Орджоникидзевском районном суде 25 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. В своем иске женщина утверждала, что к ней на участок проник мужчина, который нанес ей побои. Ответчик вину отрицал, рассказывая, что пермячка сама случайно ударилась, наткнувшись на его выставленные руки. Суд встал на сторону истицы. «Женщина указала, что в 2021 году на земельный участок незаконно проник ответчик, который нанес ей не менее двух ударов кулаком в область груди и плеча. В результате она испытала физическую боль и нравственные страдания. Ответчик утверждал, что побои он не наносил, а она сама наткнулась на его выставленные руки и ударилась. Суд принял решение о взыскании с ответчика компенсации в размере 25 тысяч рублей», — сообщается на сайте суда. Женщина также утверждала, что ответчик причастен к смерти ее матери, которая позже скончалась якобы от увиденных ей следов побоев. Этот довод не нашел подтверждения в суде. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк отсудил у ТЦ «Семь пятниц» более 260 тысяч рублей за перелом. Суд пришел к выводу, что причиной травмы послужил скользкий пол торгового центра.

Жительница Перми отсудила в Орджоникидзевском районном суде 25 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. В своем иске женщина утверждала, что к ней на участок проник мужчина, который нанес ей побои. Ответчик вину отрицал, рассказывая, что пермячка сама случайно ударилась, наткнувшись на его выставленные руки. Суд встал на сторону истицы. «Женщина указала, что в 2021 году на земельный участок незаконно проник ответчик, который нанес ей не менее двух ударов кулаком в область груди и плеча. В результате она испытала физическую боль и нравственные страдания. Ответчик утверждал, что побои он не наносил, а она сама наткнулась на его выставленные руки и ударилась. Суд принял решение о взыскании с ответчика компенсации в размере 25 тысяч рублей», — сообщается на сайте суда. Женщина также утверждала, что ответчик причастен к смерти ее матери, которая позже скончалась якобы от увиденных ей следов побоев. Этот довод не нашел подтверждения в суде. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк отсудил у ТЦ «Семь пятниц» более 260 тысяч рублей за перелом. Суд пришел к выводу, что причиной травмы послужил скользкий пол торгового центра.