Взрыв произошел рядом с местом выступления премьер-министра Японии Кисиды

В городе Вакаяма рядом с местом, где выступал премьер-министр Японии Фумио Кисида, раздался взрыв. Об этом сообщает телеканал NHK.
По предварительной информации, неизвестный перед выступлением Кисиды кинул предмет, похожий на дымовую шашку, который затем взорвался. Глава правительства был эвакуирован, ему ничего не угрожает. Злоумышленник задержан сотрудниками службы безопасности, передает
Ранее в Японии было совершено покушение на бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Во время его выступления в ходе предвыборной кампании убийца несколько раз выстрелил в политика из дробовика. Абэ скончался от полученных ранений в больнице. Синдзо Абэ занимал пост премьер-министра Японии с 2006-го по 2007 год и с 2012-го по 2020 год.
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