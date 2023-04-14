Власти Курганской области решили ежегодно проводить конкурс наставничества

Курганский губернатор подписал постановление о ежегодном проведении конкурса наставничества Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление о ежегодном проведении конкурса «Лучшие практики наставничества». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Конкурс наставничества будет проводиться ежегодно в рамках проекта системного повышения производительности труда на предприятиях Курганской области. Цель конкурса — найти и распространить передовой опыт лучших наставников в экономике региона», — указано в тексте документа.

Принять участие в конкурсе наставничества смогут организации вне зависимости от формы собственности, ведомственной принадлежности и сферы хозяйственной деятельности. Заявки принимаются в мае—июне 2023 года. Награждение победителей состоится в июле.

Впервые конкурс наставничества проводился в 2022 году. Победителем стало НПО «Курганприбор». Успешным был признан опыт заводчан по обучению студентов на производственной практике.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области ввели отраслевое звание «Почетный наставник». Однако премии для награжденных власти не предусмотрели.