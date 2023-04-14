Власти Курганской области решили ежегодно проводить конкурс наставничества

Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление о ежегодном проведении конкурса «Лучшие практики наставничества». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Конкурс наставничества будет проводиться ежегодно в рамках проекта системного повышения производительности труда на предприятиях Курганской области. Цель конкурса — найти и распространить передовой опыт лучших наставников в экономике региона», — указано в тексте документа.
Принять участие в конкурсе наставничества смогут организации вне зависимости от формы собственности, ведомственной принадлежности и сферы хозяйственной деятельности. Заявки принимаются в мае—июне 2023 года. Награждение победителей состоится в июле.
Впервые конкурс наставничества проводился в 2022 году. Победителем стало НПО «Курганприбор». Успешным был признан опыт заводчан по обучению студентов на производственной практике.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области ввели отраслевое звание «Почетный наставник». Однако премии для награжденных власти не предусмотрели.
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