14 апреля 2023

Власти Курганской области решили ежегодно проводить конкурс наставничества

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по вопросам деятельности научно-образовательных центров мирового уровня и реализации проектов по созданию современных кампусов мирового уровня пройдет на площадке полпредства. Екатеринбург, шумков вадим
Курганский губернатор подписал постановление о ежегодном проведении конкурса наставничества Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление о ежегодном проведении конкурса «Лучшие практики наставничества». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Конкурс наставничества будет проводиться ежегодно в рамках проекта системного повышения производительности труда на предприятиях Курганской области. Цель конкурса — найти и распространить передовой опыт лучших наставников в экономике региона», — указано в тексте документа.

Принять участие в конкурсе наставничества смогут организации вне зависимости от формы собственности, ведомственной принадлежности и сферы хозяйственной деятельности. Заявки принимаются в мае—июне 2023 года. Награждение победителей состоится в июле.

Впервые конкурс наставничества проводился в 2022 году. Победителем стало НПО «Курганприбор». Успешным был признан опыт заводчан по обучению студентов на производственной практике.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области ввели отраслевое звание «Почетный наставник». Однако премии для награжденных власти не предусмотрели.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление о ежегодном проведении конкурса «Лучшие практики наставничества». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Конкурс наставничества будет проводиться ежегодно в рамках проекта системного повышения производительности труда на предприятиях Курганской области. Цель конкурса — найти и распространить передовой опыт лучших наставников в экономике региона», — указано в тексте документа. Принять участие в конкурсе наставничества смогут организации вне зависимости от формы собственности, ведомственной принадлежности и сферы хозяйственной деятельности. Заявки принимаются в мае—июне 2023 года. Награждение победителей состоится в июле. Впервые конкурс наставничества проводился в 2022 году. Победителем стало НПО «Курганприбор». Успешным был признан опыт заводчан по обучению студентов на производственной практике. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области ввели отраслевое звание «Почетный наставник». Однако премии для награжденных власти не предусмотрели.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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