14 апреля 2023

В Свердловской области с рельсов сошел тепловоз. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, тепловоз, железная дорога
Инцидент произошел Фото:

На станции Лесная Волчанка (Свердловская область) 15 апреля с железной дороги сошел тепловоз. На место происшествия выехал транспортный прокурор, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«Тепловоз сошел с путей необщего пользования на станции Лесная Волчанка. Сотрудники Серовской транспортной прокуратуры начали проверку по данному факту», — пишет ведомство в Telegram. В настоящее время сотрудники железной дороги ставят поезд обратно на рельсы.

Ранее в Екатеринбурге 13 грузовых вагонов поезда сошли с железной дороги. Инцидент произошел 21 марта. Специалисты Свердловской железной дороги завершили восстановительные работы в грузовом парке станции только на следующий день.

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На станции Лесная Волчанка (Свердловская область) 15 апреля с железной дороги сошел тепловоз. На место происшествия выехал транспортный прокурор, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. «Тепловоз сошел с путей необщего пользования на станции Лесная Волчанка. Сотрудники Серовской транспортной прокуратуры начали проверку по данному факту», — пишет ведомство в Telegram. В настоящее время сотрудники железной дороги ставят поезд обратно на рельсы. Ранее в Екатеринбурге 13 грузовых вагонов поезда сошли с железной дороги. Инцидент произошел 21 марта. Специалисты Свердловской железной дороги завершили восстановительные работы в грузовом парке станции только на следующий день.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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