На станции Лесная Волчанка (Свердловская область) 15 апреля с железной дороги сошел тепловоз. На место происшествия выехал транспортный прокурор, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
«Тепловоз сошел с путей необщего пользования на станции Лесная Волчанка. Сотрудники Серовской транспортной прокуратуры начали проверку по данному факту», — пишет ведомство в Telegram. В настоящее время сотрудники железной дороги ставят поезд обратно на рельсы.
На станции Лесная Волчанка (Свердловская область) 15 апреля с железной дороги сошел тепловоз. На место происшествия выехал транспортный прокурор, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. «Тепловоз сошел с путей необщего пользования на станции Лесная Волчанка. Сотрудники Серовской транспортной прокуратуры начали проверку по данному факту», — пишет ведомство в Telegram. В настоящее время сотрудники железной дороги ставят поезд обратно на рельсы. Ранее в Екатеринбурге 13 грузовых вагонов поезда сошли с железной дороги. Инцидент произошел 21 марта. Специалисты Свердловской железной дороги завершили восстановительные работы в грузовом парке станции только на следующий день.