В Перми отметят юбилей поселка Новые Ляды концертом и фейерверками

15 апреля 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

В Перми отметят 70-летний юбилей поселка Новые Ляды праздничным фейерверком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Перми отметят 70-летний юбилей поселка Новые Ляды концертом и фейерверками. Из городского бюджета на организацию праздника направлено 700 тысяч рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок. «Вести праздничное мероприятие будут профессиональные ведущие, выступят творческие коллективы в ярких костюмах. Праздник продлится не менее пяти часов. Завершится юбилей поселка Новые Ляды красочным фейерверком», — указано в документации на портале госзакупок. Организаторы юбилея предусмотрели сопровождение концерта звуковыми и световыми спецэффектами. В техдокументации закупки говорится, что на мероприятии в июне 2023 года будут присутствовать 500 зрителей всех возрастов. Поселок Новые Ляды был образован в 1953 году. В настоящее время в нем проживают около 10 тысяч человек. Градообразующим предприятием является ПАО «Протон-ПМ». Ранее URA.RU сообщало, что летом 2023 года состоится мультижанровый фестиваль в нескольких точках Перми. Подготовку к фестивалю организовали ведущие творческие коллективы.

Власти Перми отметят 70-летний юбилей поселка Новые Ляды концертом и фейерверками. Из городского бюджета на организацию праздника направлено 700 тысяч рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок. «Вести праздничное мероприятие будут профессиональные ведущие, выступят творческие коллективы в ярких костюмах. Праздник продлится не менее пяти часов. Завершится юбилей поселка Новые Ляды красочным фейерверком», — указано в документации на портале госзакупок. Организаторы юбилея предусмотрели сопровождение концерта звуковыми и световыми спецэффектами. В техдокументации закупки говорится, что на мероприятии в июне 2023 года будут присутствовать 500 зрителей всех возрастов. Поселок Новые Ляды был образован в 1953 году. В настоящее время в нем проживают около 10 тысяч человек. Градообразующим предприятием является ПАО «Протон-ПМ». Ранее URA.RU сообщало, что летом 2023 года состоится мультижанровый фестиваль в нескольких точках Перми. Подготовку к фестивалю организовали ведущие творческие коллективы.