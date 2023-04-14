14 апреля 2023

В Перми отметят юбилей поселка Новые Ляды концертом и фейерверками

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Салют на День защитника Отечества. Екатеринбург, салют, фейерверк
В Перми отметят 70-летний юбилей поселка Новые Ляды праздничным фейерверком Фото:

Власти Перми отметят 70-летний юбилей поселка Новые Ляды концертом и фейерверками. Из городского бюджета на организацию праздника направлено 700 тысяч рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

«Вести праздничное мероприятие будут профессиональные ведущие, выступят творческие коллективы в ярких костюмах. Праздник продлится не менее пяти часов. Завершится юбилей поселка Новые Ляды красочным фейерверком», — указано в документации на портале госзакупок.

Организаторы юбилея предусмотрели сопровождение концерта звуковыми и световыми спецэффектами. В техдокументации закупки говорится, что на мероприятии в июне 2023 года будут присутствовать 500 зрителей всех возрастов.

Поселок Новые Ляды был образован в 1953 году. В настоящее время в нем проживают около 10 тысяч человек. Градообразующим предприятием является ПАО «Протон-ПМ».

Ранее URA.RU сообщало, что летом 2023 года состоится мультижанровый фестиваль в нескольких точках Перми. Подготовку к фестивалю организовали ведущие творческие коллективы.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Власти Перми отметят 70-летний юбилей поселка Новые Ляды концертом и фейерверками. Из городского бюджета на организацию праздника направлено 700 тысяч рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок. «Вести праздничное мероприятие будут профессиональные ведущие, выступят творческие коллективы в ярких костюмах. Праздник продлится не менее пяти часов. Завершится юбилей поселка Новые Ляды красочным фейерверком», — указано в документации на портале госзакупок. Организаторы юбилея предусмотрели сопровождение концерта звуковыми и световыми спецэффектами. В техдокументации закупки говорится, что на мероприятии в июне 2023 года будут присутствовать 500 зрителей всех возрастов. Поселок Новые Ляды был образован в 1953 году. В настоящее время в нем проживают около 10 тысяч человек. Градообразующим предприятием является ПАО «Протон-ПМ». Ранее URA.RU сообщало, что летом 2023 года состоится мультижанровый фестиваль в нескольких точках Перми. Подготовку к фестивалю организовали ведущие творческие коллективы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...