Спецназ Судана захватил самолеты российского производства и взял под контроль аэропорты

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Спецназ Судана взял под контроль авиабазы в стране Фото:

Отряды спецназа Судана захватили авиабазы и несколько истребителей производства России. Самолеты находились на авиабазе возле города Мерове.

«Мятежным силам удалось взять под контроль аэропорт и базу в Мерове, а также аэропорт Хартума», — передает телеканал Al Jazeera. Известно также, что на этой базе были захвачены истребители российского производства. Об этом сообщает арабский канал AlHadath

Ранее стало известно, что между армией Судана и отрядами спецназа начались столкновения. Суданская армия ограничила доступ к президентскому дворцу в Хартуме, передает RT.

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Отряды спецназа Судана захватили авиабазы и несколько истребителей производства России. Самолеты находились на авиабазе возле города Мерове. «Мятежным силам удалось взять под контроль аэропорт и базу в Мерове, а также аэропорт Хартума», — передает телеканал Al Jazeera. Известно также, что на этой базе были захвачены истребители российского производства. Об этом сообщает арабский канал AlHadath Ранее стало известно, что между армией Судана и отрядами спецназа начались столкновения. Суданская армия ограничила доступ к президентскому дворцу в Хартуме, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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