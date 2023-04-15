Спецназ Судана захватил самолеты российского производства и взял под контроль аэропорты

Спецназ Судана взял под контроль авиабазы в стране
Отряды спецназа Судана захватили авиабазы и несколько истребителей производства России. Самолеты находились на авиабазе возле города Мерове.
«Мятежным силам удалось взять под контроль аэропорт и базу в Мерове, а также аэропорт Хартума», — передает телеканал Al Jazeera. Известно также, что на этой базе были захвачены истребители российского производства. Об этом
Ранее стало известно, что между армией Судана и отрядами спецназа начались столкновения. Суданская армия ограничила доступ к президентскому дворцу в Хартуме, передает RT.
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