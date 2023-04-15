Спецназ Судана захватил самолеты российского производства и взял под контроль аэропорты

15 апреля 2023 в 14:32 Размер текста - 17 +

Спецназ Судана взял под контроль авиабазы в стране Фото: Сергей Русанов © URA.RU Отряды спецназа Судана захватили авиабазы и несколько истребителей производства России. Самолеты находились на авиабазе возле города Мерове. «Мятежным силам удалось взять под контроль аэропорт и базу в Мерове, а также аэропорт Хартума», — передает телеканал Al Jazeera. Известно также, что на этой базе были захвачены истребители российского производства. Об этом сообщает арабский канал AlHadath Ранее стало известно, что между армией Судана и отрядами спецназа начались столкновения. Суданская армия ограничила доступ к президентскому дворцу в Хартуме, передает RT.

Отряды спецназа Судана захватили авиабазы и несколько истребителей производства России. Самолеты находились на авиабазе возле города Мерове. «Мятежным силам удалось взять под контроль аэропорт и базу в Мерове, а также аэропорт Хартума», — передает телеканал Al Jazeera. Известно также, что на этой базе были захвачены истребители российского производства. Об этом сообщает арабский канал AlHadath Ранее стало известно, что между армией Судана и отрядами спецназа начались столкновения. Суданская армия ограничила доступ к президентскому дворцу в Хартуме, передает RT.