Юрист Гудкова предупредила о схеме мошенничества, направленную на дачников

16 апреля 2023 в 01:03 Размер текста - 17 +

Злоумышленники могут продавать меньшую площадь участка, чем указано в договоре, сказала Ирина Гудкова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мошенники могут продать участок сразу нескольким покупателям, использовать поддельные документы, недостоверные данные о площади или распоряжаться собственностью, введенного в заблуждения престарелого хозяина, который тоже окажется жертвой. Об этом URA.RU рассказала основательница юридической компании «Гукова и партнеры» GAP Ирина Гукова. «Самая популярная уловка мошенников — продажа в кратчайшие сроки и на выгодных условиях. Мошенники стараются как можно быстрее осуществить сделку на слишком выгодных условиях. Покупатель должен знать об особенностях объекта и тщательно проверять документы на участок. Де-юре мошенники могут предоставить только выписку из ЕГРН, рассказав о том, что к участку присоединены все коммуникации. Де-факто, покупателю следует вне зависимости от состава переданной документации провести собственную топографическую и геологическую экспертизу участка. Мошенники для осуществления собственных схем часто привлекают третьих лиц, например, риелтор, родственник по доверенности и другие, чтобы избежать личную встречу с собственником», — сказала Ирина Гудкова. Основные виды обмана: Документальный (подделка документов);

Двойная продажа (новый собственник не зарегистрирован в базе Росреестра, а старый еще не удален, за это время старый собственник может неоднократно продать собственность);

Недостоверные данные об участке (площадь указана в документе одна, а продают меньшую площадь, но за сумму, указанную в документах);

Использование престарелых и людей с ОВЗ (подлог документов, вводят в заблуждение, и фактически люди подписывают договор купли-продажи или дарения). Юрист объяснила, как обезопасить себя от уловок мошенников. «В первую очередь, проверяем выписку из ЕГРН. Стоит обратить внимание на следующие пункты: право собственности на данный участок; данные собственника; вид разрешенного использования участка; площадь участка; наличие ограничений в отношении земельного участка; дата приобретения. Убедитесь, что собственник является тем лицом, которое указано в выписке ЕГРН. Для этого проверьте паспортные данные, а также СНИЛС. Покупателю желательно не соглашаться на быструю сделку. Мошенники будут всеми способами торопить завершение сделки, приводя различные доводы: от трагических событий до срочного выезда из страны», — отметила эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мошенники могут продать участок сразу нескольким покупателям, использовать поддельные документы, недостоверные данные о площади или распоряжаться собственностью, введенного в заблуждения престарелого хозяина, который тоже окажется жертвой. Об этом URA.RU рассказала основательница юридической компании «Гукова и партнеры» GAP Ирина Гукова. «Самая популярная уловка мошенников — продажа в кратчайшие сроки и на выгодных условиях. Мошенники стараются как можно быстрее осуществить сделку на слишком выгодных условиях. Покупатель должен знать об особенностях объекта и тщательно проверять документы на участок. Де-юре мошенники могут предоставить только выписку из ЕГРН, рассказав о том, что к участку присоединены все коммуникации. Де-факто, покупателю следует вне зависимости от состава переданной документации провести собственную топографическую и геологическую экспертизу участка. Мошенники для осуществления собственных схем часто привлекают третьих лиц, например, риелтор, родственник по доверенности и другие, чтобы избежать личную встречу с собственником», — сказала Ирина Гудкова. Основные виды обмана: Юрист объяснила, как обезопасить себя от уловок мошенников. «В первую очередь, проверяем выписку из ЕГРН. Стоит обратить внимание на следующие пункты: право собственности на данный участок; данные собственника; вид разрешенного использования участка; площадь участка; наличие ограничений в отношении земельного участка; дата приобретения. Убедитесь, что собственник является тем лицом, которое указано в выписке ЕГРН. Для этого проверьте паспортные данные, а также СНИЛС. Покупателю желательно не соглашаться на быструю сделку. Мошенники будут всеми способами торопить завершение сделки, приводя различные доводы: от трагических событий до срочного выезда из страны», — отметила эксперт.