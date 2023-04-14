14 апреля 2023

Полицейские нашли мужчину, вытолкнувшего пьяную женщину из маршрутки в Копейске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка водителей и пассажиров на соблюдение масочного режима. Челябинск, маршрутное такси, маршрутка, городской транспорт, маска защитная, сиз, средства индивидуальной защиты
Пассажиры маршрутки самосуду не препятствовали Фото:

В Копейске Челябинской области нашли пассажира, вытолкнувшего пьяную женщину из маршрутки. О том, что полицейские установили всех участников конфликта, сообщило ГУ МВД по Челябинской области.

«Как только сигнал о произошедшем поступил в полицию, на место был отправлен ближайший наряд. Полицейские оперативно прибыли и установили, что участники конфликта давно знакомы друг с другом. Ссора между ними возникла на бытовой почве», — сообщила пресс-служба челябинской полиции.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства инцидента. Конфликт в маршрутном автобусе № 10, попавший на видео очевидцев, был опубликован сегодня в паблике «Типичный Копейск» в соцсети «ВКонтакте». На нем один из пассажиров в ультимативной форме требует у нетрезвой женщины, чтобы она вышла. Когда та отказывается, он выпинывает ее из автобуса.

Женщина, вылетев из автобуса, не удержалась на ногах, ей помогли дойти до скамейки
Женщина, вылетев из автобуса, не удержалась на ногах, ей помогли дойти до скамейки

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В Копейске Челябинской области нашли пассажира, вытолкнувшего пьяную женщину из маршрутки. О том, что полицейские установили всех участников конфликта, сообщило ГУ МВД по Челябинской области. «Как только сигнал о произошедшем поступил в полицию, на место был отправлен ближайший наряд. Полицейские оперативно прибыли и установили, что участники конфликта давно знакомы друг с другом. Ссора между ними возникла на бытовой почве», — сообщила пресс-служба челябинской полиции. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства инцидента. Конфликт в маршрутном автобусе № 10, попавший на видео очевидцев, был опубликован сегодня в паблике «Типичный Копейск» в соцсети «ВКонтакте». На нем один из пассажиров в ультимативной форме требует у нетрезвой женщины, чтобы она вышла. Когда та отказывается, он выпинывает ее из автобуса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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