В Копейске Челябинской области нашли пассажира, вытолкнувшего пьяную женщину из маршрутки. О том, что полицейские установили всех участников конфликта, сообщило ГУ МВД по Челябинской области.
«Как только сигнал о произошедшем поступил в полицию, на место был отправлен ближайший наряд. Полицейские оперативно прибыли и установили, что участники конфликта давно знакомы друг с другом. Ссора между ними возникла на бытовой почве», — сообщила пресс-служба челябинской полиции.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства инцидента. Конфликт в маршрутном автобусе № 10, попавший на видео очевидцев, был опубликован сегодня в паблике «Типичный Копейск» в соцсети «ВКонтакте». На нем один из пассажиров в ультимативной форме требует у нетрезвой женщины, чтобы она вышла. Когда та отказывается, он выпинывает ее из автобуса.
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