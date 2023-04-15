Президент Польши предложил «перекрыть России кислород» для прекращения СВО

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Западу стоит предпринять шаги, которые бы ограничили России возможности для продолжения СВО. По его словам, новые санкции должны «перекрыть России кислород».
«Один из способов [прекращения украинского конфликта] — это постоянно предпринимать такие шаги, которые отбивали бы у России охоту продолжать этот конфликт, <…>, если перейти на разговорную речь, просто перекрывая российским властям и России кислород», — заявил Дуда, его слова приводит польский телеканал
Среди способов «перекрытия кислорода» Дуда предложил ввести санкции против РФ, а также ограничить возможность движения финансов. Также он отметил, что массовый отказ иностранных компаний от ведения бизнеса с Россией приблизит конец конфликта.
На фоне санкционного давления президент РФ Владимир Путин объявил о росте экономики во втором квартале 2023 года. По его словам, максимальный спад ВВП был зафиксирован в июле прошлого года, после этого экономика России начала расти.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!