18 февраля 2023
17 февраля 2023

В курганском селе сняли карантин, который ввели в прошлом году из-за опасной болезни

В селе Большой Камаган Курганской области сняли карантин из-за бешенства
© Служба новостей «URA.RU»
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Карантин на территории села Большой Камаган был введен в 2022 году Фото:

Был снят комплекс ограничительных мероприятий в селе Большой Камаган (Курганская область), об этом указано в постановлении правительства региона. Территорию населенного пункта в декабре 2022 года признали неблагополучной из-за бешенства.

«Постановление губернатора Курганской области. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству на территории села Большой Камаган Белозерского района Курганской области», — написано в документе, опубликованном на сайте правовой информации.

Ранее в селе умерла домашняя собака. URA.RU уже писало, что по результатам исследований, проведенных в середине декабря областной ветлабораторией, было установлено, что животное пало от бешенства. Это был уже третий подобный случай с начала года. В населенном пункте запретили лечение восприимчивых к болезни животных, ограничили визиты посторонних на территорию. Правительство региона ввело запрет на проведение ярмарок, выставок и прочих массовых мероприятий.

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Был снят комплекс ограничительных мероприятий в селе Большой Камаган (Курганская область), об этом указано в постановлении правительства региона. Территорию населенного пункта в декабре 2022 года признали неблагополучной из-за бешенства. «Постановление губернатора Курганской области. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству на территории села Большой Камаган Белозерского района Курганской области», — написано в документе, опубликованном на сайте правовой информации. Ранее в селе умерла домашняя собака. URA.RU уже писало, что по результатам исследований, проведенных в середине декабря областной ветлабораторией, было установлено, что животное пало от бешенства. Это был уже третий подобный случай с начала года. В населенном пункте запретили лечение восприимчивых к болезни животных, ограничили визиты посторонних на территорию. Правительство региона ввело запрет на проведение ярмарок, выставок и прочих массовых мероприятий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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