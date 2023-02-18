В курганском селе сняли карантин, который ввели в прошлом году из-за опасной болезни

В селе Большой Камаган Курганской области сняли карантин из-за бешенства

18 февраля 2023 в 23:06 Размер текста - 17 +

Карантин на территории села Большой Камаган был введен в 2022 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU Был снят комплекс ограничительных мероприятий в селе Большой Камаган (Курганская область), об этом указано в постановлении правительства региона. Территорию населенного пункта в декабре 2022 года признали неблагополучной из-за бешенства. «Постановление губернатора Курганской области. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству на территории села Большой Камаган Белозерского района Курганской области», — написано в документе, опубликованном на сайте правовой информации. Ранее в селе умерла домашняя собака. URA.RU уже писало, что по результатам исследований, проведенных в середине декабря областной ветлабораторией, было установлено, что животное пало от бешенства. Это был уже третий подобный случай с начала года. В населенном пункте запретили лечение восприимчивых к болезни животных, ограничили визиты посторонних на территорию. Правительство региона ввело запрет на проведение ярмарок, выставок и прочих массовых мероприятий.

Был снят комплекс ограничительных мероприятий в селе Большой Камаган (Курганская область), об этом указано в постановлении правительства региона. Территорию населенного пункта в декабре 2022 года признали неблагополучной из-за бешенства. «Постановление губернатора Курганской области. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству на территории села Большой Камаган Белозерского района Курганской области», — написано в документе, опубликованном на сайте правовой информации. Ранее в селе умерла домашняя собака. URA.RU уже писало, что по результатам исследований, проведенных в середине декабря областной ветлабораторией, было установлено, что животное пало от бешенства. Это был уже третий подобный случай с начала года. В населенном пункте запретили лечение восприимчивых к болезни животных, ограничили визиты посторонних на территорию. Правительство региона ввело запрет на проведение ярмарок, выставок и прочих массовых мероприятий.