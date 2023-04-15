В Екатеринбурге водитель иномарки выехал на встречку и устроил смертельное ДТП. Фото

16 апреля 2023 в 01:40 Размер текста - 17 +

Водитель иномарки выехал на встречку и устроил смертельное ДТП (архивное фото) Фото: Антон Белицкий © URA.RU В Екатеринбурге водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и врезался в BMW, в результате аварии екатеринбуржец, нарушивший ПДД, погиб. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Hyundai Solaris по неустановленной причине выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с BMW. В результате ДТП Hyundai Solaris скончался на месте, а водитель BMW с тяжелыми травмами доставлен в лечебное учреждение», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 21:30 15 апреля возле дома на улице Лучистая, 16. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование по факту ДТП. «Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает не торопиться совершать необдуманные маневры, быть внимательными при выезде на полосу встречного движения», — добавили в пресс-службе ведомства. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и врезался в BMW, в результате аварии екатеринбуржец, нарушивший ПДД, погиб. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Hyundai Solaris по неустановленной причине выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с BMW. В результате ДТП Hyundai Solaris скончался на месте, а водитель BMW с тяжелыми травмами доставлен в лечебное учреждение», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 21:30 15 апреля возле дома на улице Лучистая, 16. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование по факту ДТП. «Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает не торопиться совершать необдуманные маневры, быть внимательными при выезде на полосу встречного движения», — добавили в пресс-службе ведомства.