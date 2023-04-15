Помощник Трампа Патель счел подозреваемого в утечке данных Пентагона подставным лицом

16 апреля 2023 в 05:19 Размер текста - 17 +

У подозреваемого в утечки данных Пентагона были сообщники в Минобороны США, заявил Каш Патель Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Утечка секретных документов Пентагона Подозреваемый в раскрытии секретных документов Пентагона Джек Тейшейра действовал не в одиночку, а сам является марионеткой в руках кого-то еще. По словам исполняющего обязанности начальника штаба министра обороны США, помощника экс-президента США Дональда Трампа Каша Пателя, у подозреваемого были сообщники в Минобороны США. «Я ни на секунду не верю, что этот парень — 21-летний военнослужащий Национальной гвардии ВВС (Джек Тейшейра — прим. URA.RU) — руководил своей операцией в одиночку. Я думаю, что он определенно работал с другими людьми в Министерстве обороны или в разведывательном пространстве, чтобы получить эту информацию. <…> Парень является просто марионеткой в ??гораздо более широком нарушении», — передает слова Каша Пателя New York Post . Он подчеркнул, что арест Тейшейра, вероятно, был всего лишь прикрытием. По словам помощника Трампа, сотрудники IT-сфер в Минобороны США не имеют доступа к таким секретным документам, а доступа к распространенной информации не было даже у 99% сотрудников с доступом под грифом «совершенно секретно». Столь подробная информация, которая утекла в сеть — методичный метод раскрытия секретной информации, уверен Патель. Ранее URA.RU сообщало, что в сеть попали секретные документы Пентагона, в которых содержалась информация о количестве вооружения и планах по контрнаступлению украинской армии. Также в данных указан сценарий развития конфликта на Украине, при этом подлинность документов пока не доказана. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подозреваемый в раскрытии секретных документов Пентагона Джек Тейшейра действовал не в одиночку, а сам является марионеткой в руках кого-то еще. По словам исполняющего обязанности начальника штаба министра обороны США, помощника экс-президента США Дональда Трампа Каша Пателя, у подозреваемого были сообщники в Минобороны США. «Я ни на секунду не верю, что этот парень — 21-летний военнослужащий Национальной гвардии ВВС (Джек Тейшейра — прим. URA.RU) — руководил своей операцией в одиночку. Я думаю, что он определенно работал с другими людьми в Министерстве обороны или в разведывательном пространстве, чтобы получить эту информацию. <…> Парень является просто марионеткой в ??гораздо более широком нарушении», — передает слова Каша Пателя New York Post. Он подчеркнул, что арест Тейшейра, вероятно, был всего лишь прикрытием. По словам помощника Трампа, сотрудники IT-сфер в Минобороны США не имеют доступа к таким секретным документам, а доступа к распространенной информации не было даже у 99% сотрудников с доступом под грифом «совершенно секретно». Столь подробная информация, которая утекла в сеть — методичный метод раскрытия секретной информации, уверен Патель. Ранее URA.RU сообщало, что в сеть попали секретные документы Пентагона, в которых содержалась информация о количестве вооружения и планах по контрнаступлению украинской армии. Также в данных указан сценарий развития конфликта на Украине, при этом подлинность документов пока не доказана.