15 апреля 2023
14 апреля 2023

В Кургане займутся восстановлением поврежденной дорожной сети

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Максима Горького. Курган , ремонт дороги, раскопанная дорога, улица максима горького, ремонтные работы
Курганские дороги, поврежденные при прокладке инженерных сетей, хотят восстановить (архивное фото) Фото:

В Кургане разыскивают подрядчиков для восстановления дорог и тротуаров, поврежденных при строительстве и реконструкции инженерных коммуникаций. Эти данные опубликованы на портале Единой информационной системы в сфере закупок.

«Выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров в городе Кургане, нарушенного после ремонта, реконструкции и строительства инженерных сетей. Начальная (и максимальная) цена контракта: 56 924 720 рублей» — указано в описании.

По условиям договора, подрядчик обязуется приступить к ремонту дорожной сети в течение трех дней с момента подписания соглашения, работы должны быть выполнены до 30 ноября. Заявки будут приниматься до 26 апреля. Заказчиком выступает АО «Водный союз».

Ранее в Курганской области искали подрядчиков, которые займутся разработкой проектной документацией для приведения в нормативное состояние грунтовых и щебеночных участков автомобильных дорог. На эти цели администрация готова была выделить почти пять миллионов рублей. В начале года губернатор региона Вадим Шумков поручил администрации Кургана подробно рассказывать о масштабных ремонтных работах в городе. Он заявлял об «очень большом количестве объектов», которые подлежат ремонту и реконструкции.

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В Кургане разыскивают подрядчиков для восстановления дорог и тротуаров, поврежденных при строительстве и реконструкции инженерных коммуникаций. Эти данные опубликованы на портале Единой информационной системы в сфере закупок. «Выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров в городе Кургане, нарушенного после ремонта, реконструкции и строительства инженерных сетей. Начальная (и максимальная) цена контракта: 56 924 720 рублей» — указано в описании. По условиям договора, подрядчик обязуется приступить к ремонту дорожной сети в течение трех дней с момента подписания соглашения, работы должны быть выполнены до 30 ноября. Заявки будут приниматься до 26 апреля. Заказчиком выступает АО «Водный союз». Ранее в Курганской области искали подрядчиков, которые займутся разработкой проектной документацией для приведения в нормативное состояние грунтовых и щебеночных участков автомобильных дорог. На эти цели администрация готова была выделить почти пять миллионов рублей. В начале года губернатор региона Вадим Шумков поручил администрации Кургана подробно рассказывать о масштабных ремонтных работах в городе. Он заявлял об «очень большом количестве объектов», которые подлежат ремонту и реконструкции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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