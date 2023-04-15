В Кургане займутся восстановлением поврежденной дорожной сети

16 апреля 2023 в 06:55 Размер текста - 17 +

Курганские дороги, поврежденные при прокладке инженерных сетей, хотят восстановить (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане разыскивают подрядчиков для восстановления дорог и тротуаров, поврежденных при строительстве и реконструкции инженерных коммуникаций. Эти данные опубликованы на портале Единой информационной системы в сфере закупок. «Выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров в городе Кургане, нарушенного после ремонта, реконструкции и строительства инженерных сетей. Начальная (и максимальная) цена контракта: 56 924 720 рублей» — указано в описании. По условиям договора, подрядчик обязуется приступить к ремонту дорожной сети в течение трех дней с момента подписания соглашения, работы должны быть выполнены до 30 ноября. Заявки будут приниматься до 26 апреля. Заказчиком выступает АО «Водный союз». Ранее в Курганской области искали подрядчиков, которые займутся разработкой проектной документацией для приведения в нормативное состояние грунтовых и щебеночных участков автомобильных дорог. На эти цели администрация готова была выделить почти пять миллионов рублей. В начале года губернатор региона Вадим Шумков поручил администрации Кургана подробно рассказывать о масштабных ремонтных работах в городе. Он заявлял об «очень большом количестве объектов», которые подлежат ремонту и реконструкции.

В Кургане разыскивают подрядчиков для восстановления дорог и тротуаров, поврежденных при строительстве и реконструкции инженерных коммуникаций. Эти данные опубликованы на портале Единой информационной системы в сфере закупок. «Выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров в городе Кургане, нарушенного после ремонта, реконструкции и строительства инженерных сетей. Начальная (и максимальная) цена контракта: 56 924 720 рублей» — указано в описании. По условиям договора, подрядчик обязуется приступить к ремонту дорожной сети в течение трех дней с момента подписания соглашения, работы должны быть выполнены до 30 ноября. Заявки будут приниматься до 26 апреля. Заказчиком выступает АО «Водный союз». Ранее в Курганской области искали подрядчиков, которые займутся разработкой проектной документацией для приведения в нормативное состояние грунтовых и щебеночных участков автомобильных дорог. На эти цели администрация готова была выделить почти пять миллионов рублей. В начале года губернатор региона Вадим Шумков поручил администрации Кургана подробно рассказывать о масштабных ремонтных работах в городе. Он заявлял об «очень большом количестве объектов», которые подлежат ремонту и реконструкции.