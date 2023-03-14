В Курганской области приступают к капитальному ремонту грунтовых автодорог

Грунтовые и щебеночные дороги региона хотят привести в нормативное состояние Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Администрация Зауралья разыскивает подрядчиков, которые займутся разработкой проектной документацией для приведения в нормативное состояние грунтовых и щебеночных участков автомобильных дорог Центральной зоны Курганской области. Эта информация размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

«Объект закупки: оказание услуг по разработке проектной документации объекта „Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения в Центральной зоне Курганской области“ (приведение в нормативное состояние грунтовых и щебеночных участков). Начальная цена контракта: 4 959 100 рублей», — указано в документах. Заявки будут приниматься до 17 марта.

При разработке проектной документации подрядчику необходимо будет провести инженерно-геодезические изыскания и выполнить топографическую съемку. В техзадании указано, что общая протяженность участка реконструкции — 49,57 километров. Работы будут проведены на автодороге подъезд к Гагарье в Белозерском районе, «Подъезд к Тюмени», на дороге Ярки — Закоулово — Язево в Куртамышском районе, «Курган — Куртамыш — Целинное», Донки — Путиловка и участке автодороги «Куртамыш — Прорывное». В документах сказано, что часть объектов отремонтируют в этом году, а часть — перенесут на следующий.

URA.RU уже писало, что жители Звериноголовского округа выступили против ремонта дорог щебнем. Они требуют изменить проект из-за того, что «щебенка утонет» в песчаном грунте. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявлял, что строительство дорог из щебня вместо асфальта помогает экономить деньги. В марте глава региона докладывал о зауральском ноу-хау президенту России Владимиру Путину.