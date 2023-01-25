Губернатор Шумков даст курганской мэрии поручение по масштабным ремонтам

Курганский губернатор перечислил объекты, которые отремонтируют в этом году (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручит администрации Кургана организовать альтернативные схемы движения транспорта и подробно рассказывать о масштабных ремонтных работах в городе. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Объектов очень большое количество. Это может быть связано с временными неудобствами. Попросим коллег из городской администрации отдельно несколько раз повторить что, когда и где будет ремонтироваться. Также проследить за организацией реверсов либо альтернативных схем движения. И пояснять, пояснять и пояснять максимально подробно», — сообщил Шумков. Он добавил, что в ближайшее время в Кургане приступят к ремонтам Чеховского моста и моста по улице Бурова-Петрова. На улице Коли Мяготина заменят аварийные сети. Начнут капитальный ремонт аварийного канализационного коллектора по улице и модернизацию Арбинского водозабора.

«Будет еще ряд объектов, которые длительное время являлись проблемой для жителей, олицетворением разрухи городского хозяйства. Сомнений, что это надо делать, ни у кого нет», — заключил глава региона.

Ранее URA.RU писало, что в начале января Шумков заявил о планах по строительству нескольких дорог в курганском жилом массиве Заозерный. По его словам, в Заозерном планируют создать «город в городе».