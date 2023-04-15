Губернатор Моор поздравил тюменцев с Пасхой

В 2023 году праздник Пасхи отмечается 16 апреля
Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил православных христиан с Пасхой и пожелал жителям здоровья, семейного уюта и душевного тепла. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.
«Пусть этот пасхальный день принесет в каждый дом мир и согласие, веру и любовь. Доброго вам здоровья, семейного уюта и душевного тепла», — приводит слова Моора telegram-канал инфоцентр правительства Тюменской области.
Глава региона также отметил, что праздник символизирует преданность России многовековым духовным ценностям. Он также добавил, что Пасха вселяет веру в будущее и наполняет сердца людей радостью.
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