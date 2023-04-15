Губернатор Моор поздравил тюменцев с Пасхой

16 апреля 2023 в 09:19 Размер текста - 17 +

В 2023 году праздник Пасхи отмечается 16 апреля Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил православных христиан с Пасхой и пожелал жителям здоровья, семейного уюта и душевного тепла. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства. «Пусть этот пасхальный день принесет в каждый дом мир и согласие, веру и любовь. Доброго вам здоровья, семейного уюта и душевного тепла», — приводит слова Моора telegram-канал инфоцентр правительства Тюменской области. Глава региона также отметил, что праздник символизирует преданность России многовековым духовным ценностям. Он также добавил, что Пасха вселяет веру в будущее и наполняет сердца людей радостью.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил православных христиан с Пасхой и пожелал жителям здоровья, семейного уюта и душевного тепла. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства. «Пусть этот пасхальный день принесет в каждый дом мир и согласие, веру и любовь. Доброго вам здоровья, семейного уюта и душевного тепла», — приводит слова Моора telegram-канал инфоцентр правительства Тюменской области. Глава региона также отметил, что праздник символизирует преданность России многовековым духовным ценностям. Он также добавил, что Пасха вселяет веру в будущее и наполняет сердца людей радостью.