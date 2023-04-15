Областное минэкологии напомнило челябинцам, как экологично провести Пасху

16 апреля 2023 в 11:42 Размер текста - 17 +

Яйца лучше расписывать вручную, а не использовать для нанесения рисунка термопленку, которая не перерабатывается Фото: Илья Московец © URA.RU Областное министерство экологии напомнило челябинцам, как экологично провести Пасху. Памятку о правильном подходе к празднику министерство разместило в соцсетях, сославшись на Российского экологического оператора (РЭО) как источник информации. «В первую очередь, рекомендуется следовать принципам осознанного потребления и сокращать количество товаров в лишней упаковке. Также необходимо не забывать о раздельном сборе отходов», — сообщило министерство экологии региона в своем telegram-канале. Как напомнило ведомство, нужно снизить количество неперерабатываемых отходов — например, яйца покупать в упаковке из пульперкартона, а не вспененного полистирола, который в России не перерабатывается. Для экологичного окрашивания яиц можно использовать как всем известный краситель — луковую шелуху, так и менее популярные — шпинат, морковный сок, голубику. Так сокращается количество упаковки. Не экологично использовать для нанесения рисунка на яйцо термопленку — она не перерабатывается. Также экологическое ведомство напомнило, что нужно выбрасывать упаковку (картон, стекло, пластик) в контейнеры для вторсырья. Конечно, это нужно делать в соответствии с тем, какой именно вид вторсырья можно выбрасывать в конкретный контейнер.

Областное министерство экологии напомнило челябинцам, как экологично провести Пасху. Памятку о правильном подходе к празднику министерство разместило в соцсетях, сославшись на Российского экологического оператора (РЭО) как источник информации. «В первую очередь, рекомендуется следовать принципам осознанного потребления и сокращать количество товаров в лишней упаковке. Также необходимо не забывать о раздельном сборе отходов», — сообщило министерство экологии региона в своем telegram-канале. Как напомнило ведомство, нужно снизить количество неперерабатываемых отходов — например, яйца покупать в упаковке из пульперкартона, а не вспененного полистирола, который в России не перерабатывается. Для экологичного окрашивания яиц можно использовать как всем известный краситель — луковую шелуху, так и менее популярные — шпинат, морковный сок, голубику. Так сокращается количество упаковки. Не экологично использовать для нанесения рисунка на яйцо термопленку — она не перерабатывается. Также экологическое ведомство напомнило, что нужно выбрасывать упаковку (картон, стекло, пластик) в контейнеры для вторсырья. Конечно, это нужно делать в соответствии с тем, какой именно вид вторсырья можно выбрасывать в конкретный контейнер.