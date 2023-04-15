15 апреля 2023
14 апреля 2023

Областное минэкологии напомнило челябинцам, как экологично провести Пасху

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, пасхальное яйцо, пасха, поделка, корзинка
Яйца лучше расписывать вручную, а не использовать для нанесения рисунка термопленку, которая не перерабатывается Фото:

Областное министерство экологии напомнило челябинцам, как экологично провести Пасху. Памятку о правильном подходе к празднику министерство разместило в соцсетях, сославшись на Российского экологического оператора (РЭО) как источник информации.

«В первую очередь, рекомендуется следовать принципам осознанного потребления и сокращать количество товаров в лишней упаковке. Также необходимо не забывать о раздельном сборе отходов», — сообщило министерство экологии региона в своем telegram-канале.

Как напомнило ведомство, нужно снизить количество неперерабатываемых отходов — например, яйца покупать в упаковке из пульперкартона, а не вспененного полистирола, который в России не перерабатывается. Для экологичного окрашивания яиц можно использовать как всем известный краситель — луковую шелуху, так и менее популярные — шпинат, морковный сок, голубику. Так сокращается количество упаковки. Не экологично использовать для нанесения рисунка на яйцо термопленку — она не перерабатывается.

Также экологическое ведомство напомнило, что нужно выбрасывать упаковку (картон, стекло, пластик) в контейнеры для вторсырья. Конечно, это нужно делать в соответствии с тем, какой именно вид вторсырья можно выбрасывать в конкретный контейнер.

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Областное министерство экологии напомнило челябинцам, как экологично провести Пасху. Памятку о правильном подходе к празднику министерство разместило в соцсетях, сославшись на Российского экологического оператора (РЭО) как источник информации. «В первую очередь, рекомендуется следовать принципам осознанного потребления и сокращать количество товаров в лишней упаковке. Также необходимо не забывать о раздельном сборе отходов», — сообщило министерство экологии региона в своем telegram-канале. Как напомнило ведомство, нужно снизить количество неперерабатываемых отходов — например, яйца покупать в упаковке из пульперкартона, а не вспененного полистирола, который в России не перерабатывается. Для экологичного окрашивания яиц можно использовать как всем известный краситель — луковую шелуху, так и менее популярные — шпинат, морковный сок, голубику. Так сокращается количество упаковки. Не экологично использовать для нанесения рисунка на яйцо термопленку — она не перерабатывается. Также экологическое ведомство напомнило, что нужно выбрасывать упаковку (картон, стекло, пластик) в контейнеры для вторсырья. Конечно, это нужно делать в соответствии с тем, какой именно вид вторсырья можно выбрасывать в конкретный контейнер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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