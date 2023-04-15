15 апреля 2023
14 апреля 2023

Федеральный политолог похвалил губернатора Артюхова

Политолог Орлов: расширение сети бизнес-партнеров укрепляет имидж главы ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов, заместитель губернатора ЯНАО по экономике. Салехард, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов расширяет сеть бизнес-партнеров Фото:

Заключение соглашений с бизнесом позитивно отражается на имидже губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Руководитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов внес его кейс в список позитивных примеров работы на уходящей неделе.

«Укрепление в ЯНАО „корпоративного консенсуса“ позитивно отражается на позициях Дмитрия Артюхова. <…> Расширяющаяся сеть бизнес-партнеров ЯНАО — не только катализатор социального развития округа, но и фактор поддержки кандидатуры Дмитрия Артюхова на предстоящих губернаторских выборах», — написал политолог в своем telegram-канале.

Округ заключил соглашение с предприятием «Ачимгаз», которое поможет развивать молодежный спорт, волонтерское движение и сохранить традиционный образ жизни ямальцев. «Газпромнефть-Заполярье» продолжит вкладывать средства в развитие Ямальского района.

Ранее Орлов отметил Артюхова за сокращение расходов на чиновников. Ямальская практика позволила сократить пользование служебным автомобилем в личных целях.

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Заключение соглашений с бизнесом позитивно отражается на имидже губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Руководитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов внес его кейс в список позитивных примеров работы на уходящей неделе. «Укрепление в ЯНАО „корпоративного консенсуса“ позитивно отражается на позициях Дмитрия Артюхова. <…> Расширяющаяся сеть бизнес-партнеров ЯНАО — не только катализатор социального развития округа, но и фактор поддержки кандидатуры Дмитрия Артюхова на предстоящих губернаторских выборах», — написал политолог в своем telegram-канале. Округ заключил соглашение с предприятием «Ачимгаз», которое поможет развивать молодежный спорт, волонтерское движение и сохранить традиционный образ жизни ямальцев. «Газпромнефть-Заполярье» продолжит вкладывать средства в развитие Ямальского района. Ранее Орлов отметил Артюхова за сокращение расходов на чиновников. Ямальская практика позволила сократить пользование служебным автомобилем в личных целях.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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