Федеральный политолог похвалил губернатора Артюхова

Политолог Орлов: расширение сети бизнес-партнеров укрепляет имидж главы ЯНАО

Дмитрий Артюхов расширяет сеть бизнес-партнеров Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Заключение соглашений с бизнесом позитивно отражается на имидже губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Руководитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов внес его кейс в список позитивных примеров работы на уходящей неделе.

«Укрепление в ЯНАО „корпоративного консенсуса“ позитивно отражается на позициях Дмитрия Артюхова. <…> Расширяющаяся сеть бизнес-партнеров ЯНАО — не только катализатор социального развития округа, но и фактор поддержки кандидатуры Дмитрия Артюхова на предстоящих губернаторских выборах», — написал политолог в своем telegram-канале.

Округ заключил соглашение с предприятием «Ачимгаз», которое поможет развивать молодежный спорт, волонтерское движение и сохранить традиционный образ жизни ямальцев. «Газпромнефть-Заполярье» продолжит вкладывать средства в развитие Ямальского района.

Ранее Орлов отметил Артюхова за сокращение расходов на чиновников. Ямальская практика позволила сократить пользование служебным автомобилем в личных целях.