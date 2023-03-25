Политолог Орлов: экономия на чиновниках укрепляет имидж губернатора ЯНАО

26 марта 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

Экономия на чиновниках укрепляет имидж Дмитрия Артюхова, отметил политолог Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сокращение расходов на чиновников положительно сказывается на имидже губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Гендиректор федерального Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов внес кейс главы Ямала в список позитивных примеров работы на уходящей неделе. «Имидж Дмитрия Артюхова как эффективного управленца укрепляется за счет сокращения расходов на содержание чиновников. Ямальская практика — приложение для окружных чиновников по заказу служебного транспорта — позволила сократить пользование служебным автомобилем в личных целях», — сообщается в telegram-канале политолога. Орлов отмечает эффективность приложения, через которое чиновники окружного правительства заказывают автомобили. Это может стать основанием для распространения практики в муниципалитетах. Ранее сообщалось, что чиновники ЯНАО собирают компромат на своих более высокопоставленных коллег из-за нового приложения для пользования служебным транспортом. А Артюхову понравился эффект экономии от нового приложения: представители власти стали реже пользоваться автомобилями.

Сокращение расходов на чиновников положительно сказывается на имидже губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Гендиректор федерального Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов внес кейс главы Ямала в список позитивных примеров работы на уходящей неделе. «Имидж Дмитрия Артюхова как эффективного управленца укрепляется за счет сокращения расходов на содержание чиновников. Ямальская практика — приложение для окружных чиновников по заказу служебного транспорта — позволила сократить пользование служебным автомобилем в личных целях», — сообщается в telegram-канале политолога. Орлов отмечает эффективность приложения, через которое чиновники окружного правительства заказывают автомобили. Это может стать основанием для распространения практики в муниципалитетах. Ранее сообщалось, что чиновники ЯНАО собирают компромат на своих более высокопоставленных коллег из-за нового приложения для пользования служебным транспортом. А Артюхову понравился эффект экономии от нового приложения: представители власти стали реже пользоваться автомобилями.