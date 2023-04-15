Жительница Курганской области перевела мошенникам более ста тысяч рублей

16 апреля 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

Женщина перевела мошеннику 145 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Шадринска (Курганская область), которая знала о способах обмана, поверила мошеннику и перевела ему 145 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. «На телефон 32-летней продавщицы одного из магазинов Шадринска поступил звонок от незнакомца. Мужчина убедил ее перевести на указанный счет денежные средства, чтобы „обезопасить“ их. Женщина знала о подобных способах обмана, но поверила мошеннику, который держал ее на связи несколько часов, и потеряла 145 тысяч рублей», — сообщается в ведомстве. Деньги потерпевшая сняла с кредитной карты и перевела через банкомат на указанный мошенником счет. Спустя время она обратилась в полицию с заявлением. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ранее URA.RU писало, что 60-летний житель Кургана оформил кредит на 2,5 млн рублей и перевел деньги на счет мошенников. Злоумышленники убедили мужчину, что на его имя оформлен кредит.

Жительница Шадринска (Курганская область), которая знала о способах обмана, поверила мошеннику и перевела ему 145 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. «На телефон 32-летней продавщицы одного из магазинов Шадринска поступил звонок от незнакомца. Мужчина убедил ее перевести на указанный счет денежные средства, чтобы „обезопасить“ их. Женщина знала о подобных способах обмана, но поверила мошеннику, который держал ее на связи несколько часов, и потеряла 145 тысяч рублей», — сообщается в ведомстве. Деньги потерпевшая сняла с кредитной карты и перевела через банкомат на указанный мошенником счет. Спустя время она обратилась в полицию с заявлением. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ранее URA.RU писало, что 60-летний житель Кургана оформил кредит на 2,5 млн рублей и перевел деньги на счет мошенников. Злоумышленники убедили мужчину, что на его имя оформлен кредит.