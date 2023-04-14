Курганец взял в кредит 2,5 млн рублей и перевел деньги аферистам

Курганец перечислил деньги мошенникам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане шестидесятилетний мужчина по совету мошенников оформил кредит на два с половиной миллиона рублей и перевел средства на счета аферистов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

«Жителю Кургана позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец сказал мужчине, что на его имя кто-то оформил кредит. Чтобы обезопасить себя, надо взять настоящий кредит и затем перевести деньги на безопасные счета. Курганец выполнил инструкции мошенников», — сообщает ведомство.

По информации УМВД России по Курганской области, потерпевший знал о подобных случаях обмана. С ним проводились профилактические беседы. Однако мужчина все равно поверил мошенникам. Перевести деньги в одном из торговых центров областного центра, как рекомендовали аферисты, мужчине не удалось, поскольку банкомат не принял большую сумму. Тогда потерпевший вернулся в банк и пятью операциями перевел средства на продиктованные незнакомцем счета, что не вызвало подозрений у сотрудников банка. Ущерб составил 2,5 млн рублей, уточнили в ведомстве.

Потерпевший обратился с заявлением в полицию. По данному факту следователем отдела полиции № 3 УМВД России по Кургану возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Ранее URA.RU писало, что житель Шадринска перевел мошенникам два миллиона рублей. Потерпевшего незнакомец также уговорил взять кредит и затем перевести деньги аферистам.