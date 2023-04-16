Сенатор Перминов опроверг связь электронных повесток с мобилизацией

16 апреля 2023 в 18:18 Размер текста - 17 +

Общение с военкоматами станет проще, сказал Дмитрий Перминов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 Закон об электронных повестках не связан с законодательством о мобилизации. Он позволит упростить взаимодействие с военкоматами желающих проходить воинскую службу и значительно усложнит жизнь уклонистам. Об этом в беседе с URA.RU заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Омской области Дмитрий Перминов. «Мобилизация и закон о призыве, об электронных уведомлениях — это разные законы. Принятие одного не означает автоматическое принятие другого. Мобилизация — это мобилизация. Призыв — это призыв. Мы его упрощаем, делаем его более современным, чтобы гражданам нашим было удобнее», — сказал Дмитрий Перминов. По его словам, закон упростит возможность службы в армии для желающих и не позволит уклонистам убегать от призыва. «Тем, кто хочет служить, хочет реализовать свое конституционное право на службу, защиту Отечества, тем станет гораздо проще. Им нужно будет меньше обращаться в военкомат, часть обращений можно будет делать дистанционно, меньше времени тратить на это. В этом плане им станет легче. А уклонистам, которые умышленно бегают от призыва, станет сложнее», — объяснил сенатор. Он отметил, что ранее система призыва довольно часто давала сбои. «Мы столкнулись с такими трудностями: наши военкоматы не были охвачены цифровизацией. Отсюда был ряд недоработок. Повестки присылались тем гражданам, которые не подлежали призыву. Было очень много обращений, когда и многодетным, и больным гражданам, и тем, кто имеет отсрочку присылали повестку. Конечно, это создало определенное напряжение в обществе, недовольство. Сегодня, используя возможности цифровизации и современных сервисов, мы упрощаем взаимодействие граждан с военными комиссариатами», — заключил собеседник URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Закон об электронных повестках не связан с законодательством о мобилизации. Он позволит упростить взаимодействие с военкоматами желающих проходить воинскую службу и значительно усложнит жизнь уклонистам. Об этом в беседе с URA.RU заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Омской области Дмитрий Перминов. «Мобилизация и закон о призыве, об электронных уведомлениях — это разные законы. Принятие одного не означает автоматическое принятие другого. Мобилизация — это мобилизация. Призыв — это призыв. Мы его упрощаем, делаем его более современным, чтобы гражданам нашим было удобнее», — сказал Дмитрий Перминов. По его словам, закон упростит возможность службы в армии для желающих и не позволит уклонистам убегать от призыва. «Тем, кто хочет служить, хочет реализовать свое конституционное право на службу, защиту Отечества, тем станет гораздо проще. Им нужно будет меньше обращаться в военкомат, часть обращений можно будет делать дистанционно, меньше времени тратить на это. В этом плане им станет легче. А уклонистам, которые умышленно бегают от призыва, станет сложнее», — объяснил сенатор. Он отметил, что ранее система призыва довольно часто давала сбои. «Мы столкнулись с такими трудностями: наши военкоматы не были охвачены цифровизацией. Отсюда был ряд недоработок. Повестки присылались тем гражданам, которые не подлежали призыву. Было очень много обращений, когда и многодетным, и больным гражданам, и тем, кто имеет отсрочку присылали повестку. Конечно, это создало определенное напряжение в обществе, недовольство. Сегодня, используя возможности цифровизации и современных сервисов, мы упрощаем взаимодействие граждан с военными комиссариатами», — заключил собеседник URA.RU.