Сенатор Перминов опроверг связь электронных повесток с мобилизацией

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Наро-Фоминский центр подготовки армейских поваров. Москва, армия, военные, призыв, обмундирование, снабжение, экипировка, мобилизованные, материально-техническое обеспечение, центр подготовки
Общение с военкоматами станет проще, сказал Дмитрий Перминов Фото:
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Призыв — 2023

Закон об электронных повестках не связан с законодательством о мобилизации. Он позволит упростить взаимодействие с военкоматами желающих проходить воинскую службу и значительно усложнит жизнь уклонистам. Об этом в беседе с URA.RU заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Омской области Дмитрий Перминов.

«Мобилизация и закон о призыве, об электронных уведомлениях — это разные законы. Принятие одного не означает автоматическое принятие другого. Мобилизация — это мобилизация. Призыв — это призыв. Мы его упрощаем, делаем его более современным, чтобы гражданам нашим было удобнее», — сказал Дмитрий Перминов.

По его словам, закон упростит возможность службы в армии для желающих и не позволит уклонистам убегать от призыва. «Тем, кто хочет служить, хочет реализовать свое конституционное право на службу, защиту Отечества, тем станет гораздо проще. Им нужно будет меньше обращаться в военкомат, часть обращений можно будет делать дистанционно, меньше времени тратить на это. В этом плане им станет легче. А уклонистам, которые умышленно бегают от призыва, станет сложнее», — объяснил сенатор.

Он отметил, что ранее система призыва довольно часто давала сбои. «Мы столкнулись с такими трудностями: наши военкоматы не были охвачены цифровизацией. Отсюда был ряд недоработок. Повестки присылались тем гражданам, которые не подлежали призыву. Было очень много обращений, когда и многодетным, и больным гражданам, и тем, кто имеет отсрочку присылали повестку. Конечно, это создало определенное напряжение в обществе, недовольство. Сегодня, используя возможности цифровизации и современных сервисов, мы упрощаем взаимодействие граждан с военными комиссариатами», — заключил собеседник URA.RU.

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Закон об электронных повестках не связан с законодательством о мобилизации. Он позволит упростить взаимодействие с военкоматами желающих проходить воинскую службу и значительно усложнит жизнь уклонистам. Об этом в беседе с URA.RU заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Омской области Дмитрий Перминов. «Мобилизация и закон о призыве, об электронных уведомлениях — это разные законы. Принятие одного не означает автоматическое принятие другого. Мобилизация — это мобилизация. Призыв — это призыв. Мы его упрощаем, делаем его более современным, чтобы гражданам нашим было удобнее», — сказал Дмитрий Перминов. По его словам, закон упростит возможность службы в армии для желающих и не позволит уклонистам убегать от призыва. «Тем, кто хочет служить, хочет реализовать свое конституционное право на службу, защиту Отечества, тем станет гораздо проще. Им нужно будет меньше обращаться в военкомат, часть обращений можно будет делать дистанционно, меньше времени тратить на это. В этом плане им станет легче. А уклонистам, которые умышленно бегают от призыва, станет сложнее», — объяснил сенатор. Он отметил, что ранее система призыва довольно часто давала сбои. «Мы столкнулись с такими трудностями: наши военкоматы не были охвачены цифровизацией. Отсюда был ряд недоработок. Повестки присылались тем гражданам, которые не подлежали призыву. Было очень много обращений, когда и многодетным, и больным гражданам, и тем, кто имеет отсрочку присылали повестку. Конечно, это создало определенное напряжение в обществе, недовольство. Сегодня, используя возможности цифровизации и современных сервисов, мы упрощаем взаимодействие граждан с военными комиссариатами», — заключил собеседник URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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