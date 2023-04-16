Гумкорпус ХМАО доставил груз с помощью храму в ЛНР. Видео

17 апреля 2023 в 00:22 Размер текста - 17 +

В прошлом году храм был поврежден обстрелами ВСУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Добровольцы гуманитарного добровольческого корпуса Югры доставили груз храму Святителя Феодосия Черниговского в Луганской области, который ранее был сильно поврежден обстрелами ВСУ. Информация размещена на официальном telegram-канале волонтерской организации. «Привезли гуманитарную помощь храму Святителя Феодосия Черниговского в Луганской области. Здание нуждается в реконструкции, а прихожане в помощи и поддержке», — говорится в сообщении. В прошлом году здание подверглось обстрелам ВСУ и сильно пострадало. Настоятель храма выразил огромную благодарность добровольцам за помощь от всех прихожан и жителей села Михайловка. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске (ХМАО) сотрудники скорой помощи передали несколько десятков посылок военнослужащим и жителям Донбасса в зону СВО. Груз будет доставлен добровольцами Гумкорпуса Югры.

Добровольцы гуманитарного добровольческого корпуса Югры доставили груз храму Святителя Феодосия Черниговского в Луганской области, который ранее был сильно поврежден обстрелами ВСУ. Информация размещена на официальном telegram-канале волонтерской организации. «Привезли гуманитарную помощь храму Святителя Феодосия Черниговского в Луганской области. Здание нуждается в реконструкции, а прихожане в помощи и поддержке», — говорится в сообщении. В прошлом году здание подверглось обстрелам ВСУ и сильно пострадало. Настоятель храма выразил огромную благодарность добровольцам за помощь от всех прихожан и жителей села Михайловка. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске (ХМАО) сотрудники скорой помощи передали несколько десятков посылок военнослужащим и жителям Донбасса в зону СВО. Груз будет доставлен добровольцами Гумкорпуса Югры.