Добровольцы гуманитарного добровольческого корпуса Югры доставили груз храму Святителя Феодосия Черниговского в Луганской области, который ранее был сильно поврежден обстрелами ВСУ. Информация размещена на официальном telegram-канале волонтерской организации.
«Привезли гуманитарную помощь храму Святителя Феодосия Черниговского в Луганской области. Здание нуждается в реконструкции, а прихожане в помощи и поддержке», — говорится в сообщении.
В прошлом году здание подверглось обстрелам ВСУ и сильно пострадало. Настоятель храма выразил огромную благодарность добровольцам за помощь от всех прихожан и жителей села Михайловка.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске (ХМАО) сотрудники скорой помощи передали несколько десятков посылок военнослужащим и жителям Донбасса в зону СВО. Груз будет доставлен добровольцами Гумкорпуса Югры.
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