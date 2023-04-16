16 апреля 2023
15 апреля 2023

Гумкорпус ХМАО доставил груз с помощью храму в ЛНР. Видео

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Повседневная жизнь. Пермь, храм, религия, кресты на куполах, православные кресты
В прошлом году храм был поврежден обстрелами ВСУ Фото:

Добровольцы гуманитарного добровольческого корпуса Югры доставили груз храму Святителя Феодосия Черниговского в Луганской области, который ранее был сильно поврежден обстрелами ВСУ. Информация размещена на официальном telegram-канале волонтерской организации.

«Привезли гуманитарную помощь храму Святителя Феодосия Черниговского в Луганской области. Здание нуждается в реконструкции, а прихожане в помощи и поддержке», — говорится в сообщении.

В прошлом году здание подверглось обстрелам ВСУ и сильно пострадало. Настоятель храма выразил огромную благодарность добровольцам за помощь от всех прихожан и жителей села Михайловка.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске (ХМАО) сотрудники скорой помощи передали несколько десятков посылок военнослужащим и жителям Донбасса в зону СВО. Груз будет доставлен добровольцами Гумкорпуса Югры.

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Добровольцы гуманитарного добровольческого корпуса Югры доставили груз храму Святителя Феодосия Черниговского в Луганской области, который ранее был сильно поврежден обстрелами ВСУ. Информация размещена на официальном telegram-канале волонтерской организации. «Привезли гуманитарную помощь храму Святителя Феодосия Черниговского в Луганской области. Здание нуждается в реконструкции, а прихожане в помощи и поддержке», — говорится в сообщении. В прошлом году здание подверглось обстрелам ВСУ и сильно пострадало. Настоятель храма выразил огромную благодарность добровольцам за помощь от всех прихожан и жителей села Михайловка. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске (ХМАО) сотрудники скорой помощи передали несколько десятков посылок военнослужащим и жителям Донбасса в зону СВО. Груз будет доставлен добровольцами Гумкорпуса Югры.
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