В Ханты-Мансийске (ХМАО) сотрудники скорой помощи передали несколько десятков посылок военнослужащим и жителям Донбасса в зону СВО. Информацию передает официальный telegram-канал гуманитарного добровольческого корпуса Югры.
«Гуманитарные акции объединили вокруг себя сотни неравнодушных людей, которые разными способами стараются помочь военнослужащим и жителям Донбасса. В стороне не остались и сотрудники станции скорой медицинской помощи в Ханты-Мансийске. Несколько десятков коробок с любовью и заботой были собраны и переданы в наш пункт приема», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что добровольцы гуманитарного добровольческого корпуса Югры доставят пиломатериалы для обустройства укреплений в зону СВО. Предприниматели из ХМАО решили объединиться и отправить более 100 кубометров доски в Донбасс.
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