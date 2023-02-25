Сотрудники скорой помощи в ХМАО передали посылки в зону СВО. Фото

26 февраля 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

Посылки сотрудники скорой передали в пункт сбора гуманитарной помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийске (ХМАО) сотрудники скорой помощи передали несколько десятков посылок военнослужащим и жителям Донбасса в зону СВО. Информацию передает официальный telegram-канал гуманитарного добровольческого корпуса Югры. «Гуманитарные акции объединили вокруг себя сотни неравнодушных людей, которые разными способами стараются помочь военнослужащим и жителям Донбасса. В стороне не остались и сотрудники станции скорой медицинской помощи в Ханты-Мансийске. Несколько десятков коробок с любовью и заботой были собраны и переданы в наш пункт приема», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что добровольцы гуманитарного добровольческого корпуса Югры доставят пиломатериалы для обустройства укреплений в зону СВО. Предприниматели из ХМАО решили объединиться и отправить более 100 кубометров доски в Донбасс. Собрано и передано несколько десятков коробок Фото: telegram-канал «Гумкорпус Югра»

В Ханты-Мансийске (ХМАО) сотрудники скорой помощи передали несколько десятков посылок военнослужащим и жителям Донбасса в зону СВО. Информацию передает официальный telegram-канал гуманитарного добровольческого корпуса Югры. «Гуманитарные акции объединили вокруг себя сотни неравнодушных людей, которые разными способами стараются помочь военнослужащим и жителям Донбасса. В стороне не остались и сотрудники станции скорой медицинской помощи в Ханты-Мансийске. Несколько десятков коробок с любовью и заботой были собраны и переданы в наш пункт приема», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что добровольцы гуманитарного добровольческого корпуса Югры доставят пиломатериалы для обустройства укреплений в зону СВО. Предприниматели из ХМАО решили объединиться и отправить более 100 кубометров доски в Донбасс.