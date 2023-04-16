16 апреля 2023
15 апреля 2023

Дожди ожидаются в Челябинской области на майские праздники. Скрин

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В начале мая в Челябинске будет тепло и дождливо Фото:

В Челябинской области в майские праздники установится дождливая погода. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе синоптиков.

«Днем 1 и 2 мая в Челябинской области будет +15 градусов, пройдут дожди. Ночью похолодает до +3 градусов», — сообщается на сайте «Гисметео».

По прогнозу метеорологов, дожди будут идти в регионе 4,5 и 9 мая. В остальные дни ожидается облачная погода. При этом 7 мая днем воздух прогреется до +19 градусов, но уже 9 мая температура опуститься до +9.

Ранее сообщалось, что после 18 апреля в Челябинской области установится теплая погода. При этом все еще возможны дожди и снегопады.

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В Челябинской области в майские праздники установится дождливая погода. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе синоптиков. «Днем 1 и 2 мая в Челябинской области будет +15 градусов, пройдут дожди. Ночью похолодает до +3 градусов», — сообщается на сайте «Гисметео». По прогнозу метеорологов, дожди будут идти в регионе 4,5 и 9 мая. В остальные дни ожидается облачная погода. При этом 7 мая днем воздух прогреется до +19 градусов, но уже 9 мая температура опуститься до +9. Ранее сообщалось, что после 18 апреля в Челябинской области установится теплая погода. При этом все еще возможны дожди и снегопады.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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