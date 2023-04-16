Дожди ожидаются в Челябинской области на майские праздники. Скрин

17 апреля 2023 в 00:19 Размер текста - 17 +

В начале мая в Челябинске будет тепло и дождливо Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в майские праздники установится дождливая погода. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе синоптиков. «Днем 1 и 2 мая в Челябинской области будет +15 градусов, пройдут дожди. Ночью похолодает до +3 градусов», — сообщается на сайте «Гисметео». По прогнозу метеорологов, дожди будут идти в регионе 4,5 и 9 мая. В остальные дни ожидается облачная погода. При этом 7 мая днем воздух прогреется до +19 градусов, но уже 9 мая температура опуститься до +9. Ранее сообщалось, что после 18 апреля в Челябинской области установится теплая погода. При этом все еще возможны дожди и снегопады.

В Челябинской области в майские праздники установится дождливая погода. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе синоптиков. «Днем 1 и 2 мая в Челябинской области будет +15 градусов, пройдут дожди. Ночью похолодает до +3 градусов», — сообщается на сайте «Гисметео». По прогнозу метеорологов, дожди будут идти в регионе 4,5 и 9 мая. В остальные дни ожидается облачная погода. При этом 7 мая днем воздух прогреется до +19 градусов, но уже 9 мая температура опуститься до +9. Ранее сообщалось, что после 18 апреля в Челябинской области установится теплая погода. При этом все еще возможны дожди и снегопады.