В начале мая в Челябинске будет тепло и дождливо
В Челябинской области в майские праздники установится дождливая погода. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе синоптиков.
«Днем 1 и 2 мая в Челябинской области будет +15 градусов, пройдут дожди. Ночью похолодает до +3 градусов», — сообщается на сайте «Гисметео».
По прогнозу метеорологов, дожди будут идти в регионе 4,5 и 9 мая. В остальные дни ожидается облачная погода. При этом 7 мая днем воздух прогреется до +19 градусов, но уже 9 мая температура опуститься до +9.
Ранее сообщалось, что после 18 апреля в Челябинской области установится теплая погода. При этом все еще возможны дожди и снегопады.
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