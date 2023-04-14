На Челябинск надвигается устойчивое тепло

15 апреля 2023 в 06:21 Размер текста - 17 +

На следующей неделе в Челябинске станет ощутимо теплее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На Челябинск надвигается устойчивое потепление. Согласно прогнозам синоптиков, с 18 апреля столбики термометров поднимутся на 10 и более делений. «С 18 апреля в регионе установится теплая погода. Днем ожидается около 12-14 градусов тепла, ночью от -2 до +3», — говорится на сайте «Гисметео». По данным метеорологов, погода будет пасмурной. На следующей неделе возможны дожди и снегопады. Ветер останется довольно сильным, до 10-12 метров в секунду. Ранее синоптики предупреждали о снегопадах, которые ожидались в регионе до 15 апреля. Кроме того, в низинах были возможны заморозки до -12 градусов.

На Челябинск надвигается устойчивое потепление. Согласно прогнозам синоптиков, с 18 апреля столбики термометров поднимутся на 10 и более делений. «С 18 апреля в регионе установится теплая погода. Днем ожидается около 12-14 градусов тепла, ночью от -2 до +3», — говорится на сайте «Гисметео». По данным метеорологов, погода будет пасмурной. На следующей неделе возможны дожди и снегопады. Ветер останется довольно сильным, до 10-12 метров в секунду. Ранее синоптики предупреждали о снегопадах, которые ожидались в регионе до 15 апреля. Кроме того, в низинах были возможны заморозки до -12 градусов.