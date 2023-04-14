14 апреля 2023

На Челябинск надвигается устойчивое тепло

© Служба новостей «URA.RU»
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Ломбард. Челябинск, тепло, досуг, отдых, качели, весна
На следующей неделе в Челябинске станет ощутимо теплее Фото:

На Челябинск надвигается устойчивое потепление. Согласно прогнозам синоптиков, с 18 апреля столбики термометров поднимутся на 10 и более делений.

«С 18 апреля в регионе установится теплая погода. Днем ожидается около 12-14 градусов тепла, ночью от -2 до +3», — говорится на сайте «Гисметео».

По данным метеорологов, погода будет пасмурной. На следующей неделе возможны дожди и снегопады. Ветер останется довольно сильным, до 10-12 метров в секунду.

Ранее синоптики предупреждали о снегопадах, которые ожидались в регионе до 15 апреля. Кроме того, в низинах были возможны заморозки до -12 градусов.

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На Челябинск надвигается устойчивое потепление. Согласно прогнозам синоптиков, с 18 апреля столбики термометров поднимутся на 10 и более делений. «С 18 апреля в регионе установится теплая погода. Днем ожидается около 12-14 градусов тепла, ночью от -2 до +3», — говорится на сайте «Гисметео». По данным метеорологов, погода будет пасмурной. На следующей неделе возможны дожди и снегопады. Ветер останется довольно сильным, до 10-12 метров в секунду. Ранее синоптики предупреждали о снегопадах, которые ожидались в регионе до 15 апреля. Кроме того, в низинах были возможны заморозки до -12 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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