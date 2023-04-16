В Шадринске спилят десятки деревьев

17 апреля 2023 в 03:30 Размер текста - 17 +

В Шадринске спилят 37 деревьев Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мэрия Шадринска (Курганская область) ищет подрядчика, который спилит десятки деревьев. На эти цели из городского бюджета направлено полмиллиона рублей. Информация опубликована на портале госзакупок. «По условиям муниципального контракта подрядчик должен будет выполнить работы по сносу 37 деревьев на территории Шадринска в срок до 31 мая 2023 года. Также предусмотрена санитарная обрезка деревьев», — указано в документации на сайте госзакупок. После того, как деревья будут спилены, подрядчик обязан вывезти их на полигон Твердых коммунальных отходов (ТКО). Заказчиком работ по сносу деревьев выступил комитет городского хозяйства администрации Шадринска в лице руководителя Дениса Нестерова. Ранее URA.RU писало, что при благоустройстве сквера в Шадринске вырубили 40 кубометров деревьев. По словам чиновников мэрии, зеленые насаждения были старыми и находились в аварийном состоянии.

Мэрия Шадринска (Курганская область) ищет подрядчика, который спилит десятки деревьев. На эти цели из городского бюджета направлено полмиллиона рублей. Информация опубликована на портале госзакупок. «По условиям муниципального контракта подрядчик должен будет выполнить работы по сносу 37 деревьев на территории Шадринска в срок до 31 мая 2023 года. Также предусмотрена санитарная обрезка деревьев», — указано в документации на сайте госзакупок. После того, как деревья будут спилены, подрядчик обязан вывезти их на полигон Твердых коммунальных отходов (ТКО). Заказчиком работ по сносу деревьев выступил комитет городского хозяйства администрации Шадринска в лице руководителя Дениса Нестерова. Ранее URA.RU писало, что при благоустройстве сквера в Шадринске вырубили 40 кубометров деревьев. По словам чиновников мэрии, зеленые насаждения были старыми и находились в аварийном состоянии.