Психотерапевт рассказала, как вернуть страсть в отношения

Психотерапевт Мартин: для качественной сексуальной жизни нужно стараться удивлять партнера

17 апреля 2023 в 07:48 Размер текста - 17 +

Психотерапевт Амира Мартин порекомендовала заскучавшим парам больше общаться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В семейных отношениях пропадает страсть из-за монотонности и следования привычкам. Об этом рассказали врач-психотерапевт Амира Мартин и эксперт в области сексуального и межличностного общения Тара Сувиняттичайпорн. Эксперты считают, что для качественной сексуальной жизни нужно бороться со скукой и больше разговаривать. «Когда наш мозг привыкает к одним и тем же изображениям, запахам и действиям, он становится монотонным. Это как есть пиццу каждый день. Через некоторое время она надоедает, даже если вы любите пиццу», — сказала Тара Сувиняттичайпорн журналисту издания The Everygirl. По ее мнению, партнеры в длительных отношениях перестают пытаться удивлять друг друга. Это порождает скуку, которая не позволяет развиваться сексуальности. Амира Мартин рассказала, как можно вернуть страсть в отношения. Психотерапевт считает, что любые проблемы решаются в диалоге, партнерам необходимо разговаривать. Если в паре обсуждение таких вопросов еще не принято, и разговор начать неудобно, то можно предложить сыграть в игру: задавать друг другу вопросу, ответить на которые можно только «да», «нет» или «возможно». Это поможет сделать обсуждение интимных тем комфортным. Кроме того, она посоветовала пробовать больше нового вместе. Доктор медицинских наук, врач-уролог Александр Лубенников считает, что регулярность сексуальной жизни положительной влияет на здоровье мужчин. Он предупредил, что это вопрос становится особенно важным после 50 лет, передает телеканал 360. Воздержание в этом возрасте может нарушить работу гормональной системы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В семейных отношениях пропадает страсть из-за монотонности и следования привычкам. Об этом рассказали врач-психотерапевт Амира Мартин и эксперт в области сексуального и межличностного общения Тара Сувиняттичайпорн. Эксперты считают, что для качественной сексуальной жизни нужно бороться со скукой и больше разговаривать. «Когда наш мозг привыкает к одним и тем же изображениям, запахам и действиям, он становится монотонным. Это как есть пиццу каждый день. Через некоторое время она надоедает, даже если вы любите пиццу», — сказала Тара Сувиняттичайпорн журналисту издания The Everygirl. По ее мнению, партнеры в длительных отношениях перестают пытаться удивлять друг друга. Это порождает скуку, которая не позволяет развиваться сексуальности. Амира Мартин рассказала, как можно вернуть страсть в отношения. Психотерапевт считает, что любые проблемы решаются в диалоге, партнерам необходимо разговаривать. Если в паре обсуждение таких вопросов еще не принято, и разговор начать неудобно, то можно предложить сыграть в игру: задавать друг другу вопросу, ответить на которые можно только «да», «нет» или «возможно». Это поможет сделать обсуждение интимных тем комфортным. Кроме того, она посоветовала пробовать больше нового вместе. Доктор медицинских наук, врач-уролог Александр Лубенников считает, что регулярность сексуальной жизни положительной влияет на здоровье мужчин. Он предупредил, что это вопрос становится особенно важным после 50 лет, передает телеканал 360. Воздержание в этом возрасте может нарушить работу гормональной системы.