В МИД России указали, почему начинается мировой кризис

Посол Сентюрин: безответственные решения приведут к мировому кризису

17 апреля 2023 в 08:04 Размер текста - 17 +

Потолок цен на нефть приближает мировой кризис, отметил эксперт Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Экономическая система была безответственно поставлена в зависимость от геополитических решений, что может привести к мировому кризису. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин. Ситуация может быть стабилизирована с помощью сокращения добычи нефти странами ОПЕК+. «В прошлом году экономические отношения были искусственно поставлены в зависимость от геополитики посредством безответственных политически мотивированных решений, использования по сути антирыночных механизмов и ограничений, языка ультиматумов», — сообщил Юрий Сентюрин журналисту РИА Новости. Он отметил, что глобальная энергетика находится в непростом состоянии, что может привести к кризису. На сложную ситуацию в этой отрасли негативно влияют также и манипуляции вокруг потолка цен на нефть. Страны G7, Евросоюз и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть в конце 2022 года. Россия с 1 февраля ввела запрет на торговлю нефтью со странами, которые используют понятие потолка цен в своих договорах. В начале апреля страны ОПЕК+ ввели добровольное ограничение на добычу нефти, сообщает агентство Nation News. В Британии испугались, что это решение ударит по Западу, передает телеканал 360.

Экономическая система была безответственно поставлена в зависимость от геополитических решений, что может привести к мировому кризису. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин. Ситуация может быть стабилизирована с помощью сокращения добычи нефти странами ОПЕК+. «В прошлом году экономические отношения были искусственно поставлены в зависимость от геополитики посредством безответственных политически мотивированных решений, использования по сути антирыночных механизмов и ограничений, языка ультиматумов», — сообщил Юрий Сентюрин журналисту РИА Новости. Он отметил, что глобальная энергетика находится в непростом состоянии, что может привести к кризису. На сложную ситуацию в этой отрасли негативно влияют также и манипуляции вокруг потолка цен на нефть. Страны G7, Евросоюз и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть в конце 2022 года. Россия с 1 февраля ввела запрет на торговлю нефтью со странами, которые используют понятие потолка цен в своих договорах. В начале апреля страны ОПЕК+ ввели добровольное ограничение на добычу нефти, сообщает агентство Nation News. В Британии испугались, что это решение ударит по Западу, передает телеканал 360.