В МИД России указали, почему начинается мировой кризис

Экономическая система была безответственно поставлена в зависимость от геополитических решений, что может привести к мировому кризису. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин. Ситуация может быть стабилизирована с помощью сокращения добычи нефти странами ОПЕК+.
«В прошлом году экономические отношения были искусственно поставлены в зависимость от геополитики посредством безответственных политически мотивированных решений, использования по сути антирыночных механизмов и ограничений, языка ультиматумов», — сообщил Юрий Сентюрин журналисту РИА Новости. Он отметил, что глобальная энергетика находится в непростом состоянии, что может привести к кризису. На сложную ситуацию в этой отрасли негативно влияют также и манипуляции вокруг потолка цен на нефть.
Страны G7, Евросоюз и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть в конце 2022 года. Россия с 1 февраля ввела запрет на торговлю нефтью со странами, которые используют понятие потолка цен в своих договорах. В начале апреля страны ОПЕК+ ввели добровольное ограничение на добычу нефти, сообщает агентство Nation News. В Британии испугались, что это решение ударит по Западу, передает телеканал 360.
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