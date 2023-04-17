В МИД России указали, почему начинается мировой кризис

Посол Сентюрин: безответственные решения приведут к мировому кризису
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, газ, газпром, топливо, роснефть, качалка, нефть, задвижка, месторождение, нефтедобыча, добыча нефти, черное золото, природные ресурсы, скважина, лукоил, сургутнефтегаз, куст нефтегазовый, цены на нефть, винтиль, недрапользователи
Потолок цен на нефть приближает мировой кризис, отметил эксперт Фото:

Экономическая система была безответственно поставлена в зависимость от геополитических решений, что может привести к мировому кризису. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин. Ситуация может быть стабилизирована с помощью сокращения добычи нефти странами ОПЕК+.

«В прошлом году экономические отношения были искусственно поставлены в зависимость от геополитики посредством безответственных политически мотивированных решений, использования по сути антирыночных механизмов и ограничений, языка ультиматумов», — сообщил Юрий Сентюрин журналисту РИА Новости. Он отметил, что глобальная энергетика находится в непростом состоянии, что может привести к кризису. На сложную ситуацию в этой отрасли негативно влияют также и манипуляции вокруг потолка цен на нефть.

Страны G7, Евросоюз и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть в конце 2022 года. Россия с 1 февраля ввела запрет на торговлю нефтью со странами, которые используют понятие потолка цен в своих договорах. В начале апреля страны ОПЕК+ ввели добровольное ограничение на добычу нефти, сообщает агентство Nation News. В Британии испугались, что это решение ударит по Западу, передает телеканал 360.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Экономическая система была безответственно поставлена в зависимость от геополитических решений, что может привести к мировому кризису. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин. Ситуация может быть стабилизирована с помощью сокращения добычи нефти странами ОПЕК+. «В прошлом году экономические отношения были искусственно поставлены в зависимость от геополитики посредством безответственных политически мотивированных решений, использования по сути антирыночных механизмов и ограничений, языка ультиматумов», — сообщил Юрий Сентюрин журналисту РИА Новости. Он отметил, что глобальная энергетика находится в непростом состоянии, что может привести к кризису. На сложную ситуацию в этой отрасли негативно влияют также и манипуляции вокруг потолка цен на нефть. Страны G7, Евросоюз и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть в конце 2022 года. Россия с 1 февраля ввела запрет на торговлю нефтью со странами, которые используют понятие потолка цен в своих договорах. В начале апреля страны ОПЕК+ ввели добровольное ограничение на добычу нефти, сообщает агентство Nation News. В Британии испугались, что это решение ударит по Западу, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...