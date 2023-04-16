Миасское оборудование позволит изучать вирусы в безопасных условиях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Миасский завод медоборудования (ПО «АМС-МЗМО», Челябинская область) модернизировал фильтры для защиты помещений от патогенных вирусов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, техника создана на замену импортных аналогов.

«В производстве находятся фильтровальные установки и герметичные клапаны. Данное оборудование является импортозамещающей продукцией и применяется в лабораториях для работы с биологическими агентами с первой по четвертую группы патогенности», — отметили URA.RU в ПО «АМС-МЗМО».

В феврале завод поставил технику для одного из крупнейших в стране научных вирусологических и биотехнологических центров России. По требованиям заказчика миасцы разработали новые модификации установок. Начальник конструкторского бюро вентиляционного оборудования Александр Лопатин сообщил URA.RU, что оборудование отвечает заданным требованиям по толщине и химическому составу металла. В производстве изделий использовали нержавеющую сталь определенного класса.

Миасские разработки защищают людей от вирусов Эбола, оспы, энцефалита и других. Фильтровальная установка отделяет от воздуха патогенные агенты с первой по третью группы опасности. Оборудование используется в сети приточных или вытяжных воздуховодов в системах вентиляции помещений с высокими требованиями к чистоте и герметичности. Клапан ставят в воздуховодах систем приточной и вытяжной вентиляции. Агрегат используется в качестве запорного устройства. Оно позволяет надежно отключать воздухообмен помещений от наружной среды или одних помещений от других.

Также завод изготовил для заказчика элементы системы вентиляции. Среди них: герметичные заслонки, центральные кондиционеры и оборудование для ограждающих конструкций: гигиенические герметичные панели, двери и передаточные окна.

Миасское оборудование защитит от вирусов биолаборатории Фото: пресс-служба ПО «АМС-МЗМО»