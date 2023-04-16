Мэр Челябинска отчитала подрядчиков за некачественную уборку дорог

Мэр Челябинска Наталья Котова 17 апреля на аппаратном совещании отчитала подрядчиков за некачественную уборку второстепенных магистралей. Некоторые улицы, по словам Котовой, не моют совсем.
«Мыть нужно не только основные магистрали, но еще и второстепенные. Уже жители обращаются с просьбами, есть улицы, которые еще не трогали. Хотя улицы Дзержинского, Новороссийскую, Блюхера, Труда, Цвиллинга, 1-й Пятилетки трудно отнести к второстепенными», — сообщила Котова.
Мэр рекомендовала обратить на вопрос особое внимание и качественно его отработать с подрядчиками. Успеть помыть все улицы необходимо перед нанесением дорожной разметки.
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