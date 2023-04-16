Должность заместителя директора департамента соцзащиты ЯНАО достанется Асо Солиеву

Карьерный рост Асо Солиева — пример работы социального лифта для управленцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

На пост первого заместителя директора окружного департамента соцзащиты ЯНАО готовят 29-летнего Асо Солиева — чиновника департамента по физической культуре и спорту ЯНАО. Как рассказали инсайдеры URA.RU, назначение должно поднять в глазах служащих школу кадрового резерва, выпускником которой является Солиев.

«Такой стремительный карьерный рост управленца связан с его участием в ямальской школе кадрового резерва, где он сейчас проходит обучение. Это не первый пример, когда школа становится быстро везущим лифтом», — сообщили собеседники агентства.

По словам источников, Солиев это кресло заслужил — в депспорта на посту начальника отдела развития он ведет несколько серьезных проектов. Кем будет заменять его глава депспорта Андрей Масанов, пока не понятно.

Солиев показал себя и на уровне страны. В конкурсе «Лидеры России» в 2021 году дошел до полуфинала, в прошлом — стал финалистом. Известно, что по основному образованию он юрист, проходил подготовку по управлению в соцсфере.

Редакция URA.RU запросила подтверждения готовящейся кадровой перестановке в пресс-службе правительства ЯНАО. На момент публикации ответ не поступил.