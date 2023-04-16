16 апреля 2023
15 апреля 2023

Строителей Челябинска будут наказывать за грязь

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, строитель в каске, строительство, стройка, кирпич
Нарушения обнаружили во время проведения рейдов Фото:

В Челябинске после проведенных рейдов выявили самые грязные стройки, расположенные на северо-западе. О том, что информация будет передана в ГИБДД, доложил в ходе аппаратного совещания 17 апреля главе Челябинска Наталье Котовой вице-мэр Андрей Ксензов.

«В Челябинске по итогам рейдов выявили самые грязные стройки. Забывают мыть колеса у техники на площадках на Академика Макеева, 16, ул. 250 лет Челябинску, 21, 23, 27, а также на Братьев Кашириных, 142. Соответствующая информация передана в ГИБДД, проведена с застройщиками разъяснительная работа», — сообщил Ксензов.

По словам Ксензова, власти Челябинска на этой неделе еще раз проконтролируют вышеупомянутые стройки. Если на площадках по-прежнему будет грязь, а нарушения застройщики не исправят, по данному вопросу будет заведено административное производство.

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В Челябинске после проведенных рейдов выявили самые грязные стройки, расположенные на северо-западе. О том, что информация будет передана в ГИБДД, доложил в ходе аппаратного совещания 17 апреля главе Челябинска Наталье Котовой вице-мэр Андрей Ксензов. «В Челябинске по итогам рейдов выявили самые грязные стройки. Забывают мыть колеса у техники на площадках на Академика Макеева, 16, ул. 250 лет Челябинску, 21, 23, 27, а также на Братьев Кашириных, 142. Соответствующая информация передана в ГИБДД, проведена с застройщиками разъяснительная работа», — сообщил Ксензов. По словам Ксензова, власти Челябинска на этой неделе еще раз проконтролируют вышеупомянутые стройки. Если на площадках по-прежнему будет грязь, а нарушения застройщики не исправят, по данному вопросу будет заведено административное производство.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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