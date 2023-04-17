Под Брянском задержали россиянина, который пытался уехать воевать за ВСУ

В Брянской области пограничники задержали гражданина России, который собирался вступить в украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ). Об этом сообщает Shot.
«Украинский куратор дал инструкции — выехать из РФ и через несколько стран добраться до Украины. Но тот не послушал и решил сократить путь — поехал через Брянскую область, где и попался пограничникам», — передает Shot. Известно, что россиянину 23 года, при себе он имел нож, резиновую лодку и 12 тысяч рублей. В его отношении возбуждено уголовное дело за попытку незаконного пересечения границы.
На допросе задержанный рассказал, что поджег военкомат в родном городе Новошахтинске в качестве подтверждения приверженности ВСУ. Тем не менее, в указанное подозреваемым время поджогов в этом городе не совершалось.
Корреспондент URA.RU направил информацию в пограничное управление ФСБ России по Брянской области. На момент публикации ответ в редакцию не поступил.
Ранее сообщалось, что российские военные ликвидируют 3-4 украинских ДРГ каждую неделю. Об этом рассказал глава МВД республики Алексей Дикий, передает телеканал 360. Он уточнил, что ДРГ на Украине активизировались в последнее время.
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