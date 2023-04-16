В Пермском крае осужденные погибли, попав в ДТП

Смертельное ДТП, в котором погибли осужденные, произошло 15 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае в ДТП погибли двое осужденных, отбывающих наказание в исправительном центре (УФИЦ) при ИК №10 в Гремячинске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по краю. В ведомстве уточнили, что дорожно-транспортное происшествие случилось 15 апреля.

«Двое осужденных, отбывающих наказание в виде принудительных работ в УФИЦ при ИК-10, в выехали в город по личным делам. Возвращаясь обратно в исправцентр, они попали в ДТП. Оба осужденных погибли», — рассказали в пресс-службе ведомства. Причины случившегося в управлении не комментируют.

На странице паблика REALная ОНК в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что осужденные исправительного центра «возвращались с волонтерских работ». После случившегося администрация ИК-10 может ужесточить требования к выходу осужденных в город, предполагают авторы паблика.

В региональном управлении ФСИН отмечают, что осужденные, отбывающие наказание в УФИЦ, имеют право находиться за пределами учреждения в выходные и праздничные дни. Также им разрешено покидать исправцентр можно до отбоя по заявлению осужденного и с разрешения администрации исправительного центра. Это предусмотрено правилами внутреннего распорядка УФИЦ. Помимо этого, осужденным разрешается иметь личный автотранспорт и передвигаться на нем, отмечают в ведомстве.