Путин дал Шойгу важное поручение по развитию ВС РФ

Путин поручил Шойгу продолжить развитие российского флота
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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей
Сергей Шойгу получил поручение от Владимира Путина по проведению учений на флоте Фото:

Развитие Тихоокеанского флота остается для России приоритетной задачей. Продолжать эту работу министру обороны Сергею Шойгу поручил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что военные учения должны быть проведены и на других флотах.

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«Задачи развития флота, в том числе на Тихоокеанском театре никто не отменял, не снимал. Поэтому прошу вас эту работу продолжить, обратить внимание на развитие и подготовку подобных мероприятий на других флотах», — сказал Владимир Путин в ответ на отчет Сергея Шойгу о проведении военных учений на Тихоокеанском флоте. Его заявление опубликовал официальный telegram-канал Кремля.

Ранее стало известно, что на Тихоокеанском флоте прошли учения по приказу Шойгу. Военные самолеты Ту-142 провели учения по поиску подводных лодок, передает телеканал 360.

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Развитие Тихоокеанского флота остается для России приоритетной задачей. Продолжать эту работу министру обороны Сергею Шойгу поручил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что военные учения должны быть проведены и на других флотах. «Задачи развития флота, в том числе на Тихоокеанском театре никто не отменял, не снимал. Поэтому прошу вас эту работу продолжить, обратить внимание на развитие и подготовку подобных мероприятий на других флотах», — сказал Владимир Путин в ответ на отчет Сергея Шойгу о проведении военных учений на Тихоокеанском флоте. Его заявление опубликовал официальный telegram-канал Кремля. Ранее стало известно, что на Тихоокеанском флоте прошли учения по приказу Шойгу. Военные самолеты Ту-142 провели учения по поиску подводных лодок, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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