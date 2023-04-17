Путин дал Шойгу важное поручение по развитию ВС РФ

Развитие Тихоокеанского флота остается для России приоритетной задачей. Продолжать эту работу министру обороны Сергею Шойгу поручил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что военные учения должны быть проведены и на других флотах.
«Задачи развития флота, в том числе на Тихоокеанском театре никто не отменял, не снимал. Поэтому прошу вас эту работу продолжить, обратить внимание на развитие и подготовку подобных мероприятий на других флотах», — сказал Владимир Путин в ответ на отчет Сергея Шойгу о проведении военных учений на Тихоокеанском флоте. Его заявление опубликовал официальный telegram-канал Кремля.
Ранее стало известно, что на Тихоокеанском флоте прошли учения по приказу Шойгу. Военные самолеты Ту-142 провели учения по поиску подводных лодок, передает телеканал 360.
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