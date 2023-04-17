В Центре «Эрмитаж-Урал» представили скульптуру «Стыдливость» итальянского скульптора Кристофоро Викари, созданную в конце XIX века. Она была отреставрирована в рамках социального проекта «Неделя женского здоровья «Гедеон Рихтер». По замыслу организаторов, изваяние должно напомнить горожанкам о бережном отношении к себе, пояснили URA.RU в Екатеринбургском музее изобразительных искусств.
«Аллегорический образ юной красавицы удачно вписался в тематику проекта, поддерживающего восстановление женских образов в музейных коллекциях. Скульптура была создана в 1880—1890-е годы, когда художники часто воспевали нежные женские образы в своих произведениях. Поэтому экспонат стал идеальным воплощением идеи проекта, поддерживающего сохранение красоты и здоровья женщин», — пояснили представители музея.
Цель проекта — обратить внимание россиянок на важность заботы о себе и напомнить о необходимости посещения главных женских врачей — гинекологов и маммологов. «Как реставраторы — скрупулезно и внимательно — работали над возвращением былой красоты скульптуре, так же и мы призываем всех женщин относиться к себе и своему здоровью. Это — ценность, которая стоит того, чтобы ее беречь», — заявила представитель «Гедеон Рихтер Фарма» Елена Пархонина.
Медики одобрили инициативу организаторов. Как рассказала URA.RU Ольга Уланкина, врач акушер-гинеколог Лаборатории «Гемотест», самой распространенной онкологией в мире является рак молочной железы.
«В течение жизни он диагностируется у каждой двадцатой женщины — чаще всего после 40 лет, иногда раньше. Чтобы защитить себя и свою семью от этого заболевания, рекомендуется пройти ДНК-тест, который поможет оценить индивидуальную генетическую предрасположенность к раку. И вне зависимости от результатов необходимо регулярно обследоваться у маммолога и выполнять его предписания», — прокомментировала врач.
Скульптура «Стыдливость» займет свое место в постоянной экспозиции западноевропейского искусства XV — начала XX века Центра «Эрмитаж-Урал».
В Центре «Эрмитаж-Урал» представили скульптуру «Стыдливость» итальянского скульптора Кристофоро Викари, созданную в конце XIX века. Она была отреставрирована в рамках социального проекта «Неделя женского здоровья «Гедеон Рихтер». По замыслу организаторов, изваяние должно напомнить горожанкам о бережном отношении к себе, пояснили URA.RU в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. «Аллегорический образ юной красавицы удачно вписался в тематику проекта, поддерживающего восстановление женских образов в музейных коллекциях. Скульптура была создана в 1880—1890-е годы, когда художники часто воспевали нежные женские образы в своих произведениях. Поэтому экспонат стал идеальным воплощением идеи проекта, поддерживающего сохранение красоты и здоровья женщин», — пояснили представители музея. Цель проекта — обратить внимание россиянок на важность заботы о себе и напомнить о необходимости посещения главных женских врачей — гинекологов и маммологов. «Как реставраторы — скрупулезно и внимательно — работали над возвращением былой красоты скульптуре, так же и мы призываем всех женщин относиться к себе и своему здоровью. Это — ценность, которая стоит того, чтобы ее беречь», — заявила представитель «Гедеон Рихтер Фарма» Елена Пархонина. Медики одобрили инициативу организаторов. Как рассказала URA.RU Ольга Уланкина, врач акушер-гинеколог Лаборатории «Гемотест», самой распространенной онкологией в мире является рак молочной железы. «В течение жизни он диагностируется у каждой двадцатой женщины — чаще всего после 40 лет, иногда раньше. Чтобы защитить себя и свою семью от этого заболевания, рекомендуется пройти ДНК-тест, который поможет оценить индивидуальную генетическую предрасположенность к раку. И вне зависимости от результатов необходимо регулярно обследоваться у маммолога и выполнять его предписания», — прокомментировала врач.