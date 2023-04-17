Музей Екатеринбурга показал скульптуру «Стыдливость», чтобы напомнить о женском здоровье

Реставраторы провели серьезную работу по восстановлению утраченных и поврежденных фрагментов скульптуры Фото: Илья Московец © URA.RU

В Центре «Эрмитаж-Урал» представили скульптуру «Стыдливость» итальянского скульптора Кристофоро Викари, созданную в конце XIX века. Она была отреставрирована в рамках социального проекта «Неделя женского здоровья «Гедеон Рихтер». По замыслу организаторов, изваяние должно напомнить горожанкам о бережном отношении к себе, пояснили URA.RU в Екатеринбургском музее изобразительных искусств.

«Аллегорический образ юной красавицы удачно вписался в тематику проекта, поддерживающего восстановление женских образов в музейных коллекциях. Скульптура была создана в 1880—1890-е годы, когда художники часто воспевали нежные женские образы в своих произведениях. Поэтому экспонат стал идеальным воплощением идеи проекта, поддерживающего сохранение красоты и здоровья женщин», — пояснили представители музея.

Цель проекта — обратить внимание россиянок на важность заботы о себе и напомнить о необходимости посещения главных женских врачей — гинекологов и маммологов. «Как реставраторы — скрупулезно и внимательно — работали над возвращением былой красоты скульптуре, так же и мы призываем всех женщин относиться к себе и своему здоровью. Это — ценность, которая стоит того, чтобы ее беречь», — заявила представитель «Гедеон Рихтер Фарма» Елена Пархонина.

Медики одобрили инициативу организаторов. Как рассказала URA.RU Ольга Уланкина, врач акушер-гинеколог Лаборатории «Гемотест», самой распространенной онкологией в мире является рак молочной железы.

«В течение жизни он диагностируется у каждой двадцатой женщины — чаще всего после 40 лет, иногда раньше. Чтобы защитить себя и свою семью от этого заболевания, рекомендуется пройти ДНК-тест, который поможет оценить индивидуальную генетическую предрасположенность к раку. И вне зависимости от результатов необходимо регулярно обследоваться у маммолога и выполнять его предписания», — прокомментировала врач.

Скульптура «Стыдливость» займет свое место в постоянной экспозиции западноевропейского искусства XV — начала XX века Центра «Эрмитаж-Урал». Фото: Илья Московец © URA.RU

Изваяние долгое время хранилось в запасниках музея Фото: Илья Московец © URA.RU

Фигура олицетворяет нежность и красоту и напоминает женской половине заботиться о своем здоровье Фото: Илья Московец © URA.RU