В Госдуму внесли проект, уравнивающий права бойцов ЧВК и ВС России

17 апреля 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

Все участники СВО получат статус ветерана боевых действий, рассказал Вячеслав Володин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Госдума России рассмотрит поправки к федеральному закону «О ветеранах», которые предусматривают получение статуса ветерана боевых действий всеми участниками спецоперации. Поправки на рассмотрение внесла группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Все, кто содействовал выполнению задач СВО, должны иметь равный доступ к полагающимся ветеранам социальным гарантиям. Новость по теме Добровольцев в России уравняли в правах с профессиональными военными «Все, кто сегодня рискует своей жизнью, защищая нашу страну в ходе СВО, должны иметь равный статус — ветерана боевых действий, быть уверены, что государство позаботится о них и об их семьях независимо от того, солдат это, офицер, доброволец, — каждый, кто участвует в выполнении задач СВО», — рассказал Вячеслав Володин в ответ на вопрос военного корреспондента Юрия Котенка. Его комментарий размещен на официальном сайте Госдумы. К ветеранам боевых действий будут отнесены участники добровольческих формирований и граждане, заключившие контракт с организациями, которые выполняют задачи в зоне СВО. Поправки также предусматривают наделение статусом ветерана боевых действий всех, кто сражался в Донбассе с 2014 года. Эту инициативу поддержали в Московской областной думе, передает телеканал 360.

Госдума России рассмотрит поправки к федеральному закону «О ветеранах», которые предусматривают получение статуса ветерана боевых действий всеми участниками спецоперации. Поправки на рассмотрение внесла группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Все, кто содействовал выполнению задач СВО, должны иметь равный доступ к полагающимся ветеранам социальным гарантиям. «Все, кто сегодня рискует своей жизнью, защищая нашу страну в ходе СВО, должны иметь равный статус — ветерана боевых действий, быть уверены, что государство позаботится о них и об их семьях независимо от того, солдат это, офицер, доброволец, — каждый, кто участвует в выполнении задач СВО», — рассказал Вячеслав Володин в ответ на вопрос военного корреспондента Юрия Котенка. Его комментарий размещен на официальном сайте Госдумы. К ветеранам боевых действий будут отнесены участники добровольческих формирований и граждане, заключившие контракт с организациями, которые выполняют задачи в зоне СВО. Поправки также предусматривают наделение статусом ветерана боевых действий всех, кто сражался в Донбассе с 2014 года. Эту инициативу поддержали в Московской областной думе, передает телеканал 360.