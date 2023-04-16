В Сургуте перекроют дороги во время празднования Ураза-Байрам

В Сургуте (ХМАО) во время празднования Ураза-Байрам перекроют улицу Никольской и Набережный проспект. Об этом сообщили в администрации города.
«Будет частично перекрыто движение автотранспорта на следующих участках: улица Никольской от перекрестка с улицей С. Безверхова до перекрестка с проспектом Набережным по одной стороне движения от улицей С. Безхверхова. Проспект Набережный [перекроют] до перекрестка с улицы Дзержинского до улицы Майской по одной стороне движения от проспекта Набережного», — говорится в telegram-канале мэрии.
Движения автотранспорта ограничат с 3:00 до 7:00. Празднование Ураза-Байрам состоится 21 апреля.
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