16 апреля 2023
15 апреля 2023

В Сургуте перекроют дороги во время празднования Ураза-Байрам

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время режима самоизоляции. Сургут, улица университетская, дороги пустые
Движение ограничат ночью 21 апреля Фото:

В Сургуте (ХМАО) во время празднования Ураза-Байрам перекроют улицу Никольской и Набережный проспект. Об этом сообщили в администрации города.

«Будет частично перекрыто движение автотранспорта на следующих участках: улица Никольской от перекрестка с улицей С. Безверхова до перекрестка с проспектом Набережным по одной стороне движения от улицей С. Безхверхова. Проспект Набережный [перекроют] до перекрестка с улицы Дзержинского до улицы Майской по одной стороне движения от проспекта Набережного», — говорится в telegram-канале мэрии.

Движения автотранспорта ограничат с 3:00 до 7:00. Празднование Ураза-Байрам состоится 21 апреля.

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В Сургуте (ХМАО) во время празднования Ураза-Байрам перекроют улицу Никольской и Набережный проспект. Об этом сообщили в администрации города. «Будет частично перекрыто движение автотранспорта на следующих участках: улица Никольской от перекрестка с улицей С. Безверхова до перекрестка с проспектом Набережным по одной стороне движения от улицей С. Безхверхова. Проспект Набережный [перекроют] до перекрестка с улицы Дзержинского до улицы Майской по одной стороне движения от проспекта Набережного», — говорится в telegram-канале мэрии. Движения автотранспорта ограничат с 3:00 до 7:00. Празднование Ураза-Байрам состоится 21 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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