В Сургуте перекроют дороги во время празднования Ураза-Байрам

17 апреля 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

Движение ограничат ночью 21 апреля Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Сургуте (ХМАО) во время празднования Ураза-Байрам перекроют улицу Никольской и Набережный проспект. Об этом сообщили в администрации города. «Будет частично перекрыто движение автотранспорта на следующих участках: улица Никольской от перекрестка с улицей С. Безверхова до перекрестка с проспектом Набережным по одной стороне движения от улицей С. Безхверхова. Проспект Набережный [перекроют] до перекрестка с улицы Дзержинского до улицы Майской по одной стороне движения от проспекта Набережного», — говорится в telegram-канале мэрии. Движения автотранспорта ограничат с 3:00 до 7:00. Празднование Ураза-Байрам состоится 21 апреля.

В Сургуте (ХМАО) во время празднования Ураза-Байрам перекроют улицу Никольской и Набережный проспект. Об этом сообщили в администрации города. «Будет частично перекрыто движение автотранспорта на следующих участках: улица Никольской от перекрестка с улицей С. Безверхова до перекрестка с проспектом Набережным по одной стороне движения от улицей С. Безхверхова. Проспект Набережный [перекроют] до перекрестка с улицы Дзержинского до улицы Майской по одной стороне движения от проспекта Набережного», — говорится в telegram-канале мэрии. Движения автотранспорта ограничат с 3:00 до 7:00. Празднование Ураза-Байрам состоится 21 апреля.