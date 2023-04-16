Жители жалуются на неадекватные тарифы такси в городах ЯНАО

Жители городов жалуются на неадекватную стоимость услуг такси Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Надыма и Ноябрьска (ЯНАО) жалуются, что таксисты ставят неадекватные тарифы на поездки по городу. Как обсуждают ямальцы в соцсети «ВКонтакте», водители также завышают цены на заказы в ночное время.

«Извините, пожалуйста, за эту злость, но таксисты вы обалдели что ли? Вызвать такси нереально за адекватную цену. По городу за 150 рублей даже возить не хотят. Цены ломятся за 200 и более. Хотя тут пешком идти 10-15 минут», — написала анонимно одна из жительниц.

При этом жительница Ноябрьска Ирина рассказала, что водители такси ночью просят за поездку до 300 рублей. «Я, конечно, все понимаю, что водители такси тоже хотят много зарабатывать. Но в пятницу и в субботу в 2-3 часа ночи, чтобы такси стоило почти три сотни. Мы ведь не в Тюмени и не в Москве. Городок маленький, что за цены?», — добавила девушка. «Я вызвала в среду в 8 вечера с креслом детским. С Оболони до Холмогорской 570 рублей!» — добавила Юлия Киекбаева.

Ранее жители Нового Уренгоя пожаловались на таксистов, которые отказываются возить пассажиров из-за сугробов. Из-за этого жительнице города пришлось идти пешком до дома.