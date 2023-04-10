Таксисты в ЯНАО отказываются возить пассажиров из-за сугробов

Таксист отказался везти девушку из-за сугробов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Таксисты в Новом Уренгое (ЯНАО) отказываются довозить пассажиров до точки назначения из-за сугробов в городе. Об этом URA.RU сообщила жительница Дарья, которая лично столкнулась с проблемой.

«Я заказала такси в дачный кооператив. Но, когда мы подъезжали к точке назначения, таксист сказал, что не поедет туда, потому что там сугробы. Сказал мне высаживаться. Мне пришлось идти пешком до дома», — рассказала девушка.

Собеседница агентства добавила, что водитель такси взял заказ, потому что в приложение не отображалась конечная точка. Якобы он не понимал, куда ему необходимо ехать. «Я не понимаю, как теперь заказывать машины, если они не довозят куда нужно. По сути — весь город в снегу, что теперь, не ездить вообще?» — добавила Дарья.

Ранее ямальцы рассказывали, как таксисты наживаются на прикуривании машин в морозы. Водители просят минимум 250 рублей за помощь.