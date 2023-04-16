Центробанк РФ выпустил памятную монету в честь 300-летия Перми

17 апреля 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

Центробанк также планирует выпустить недрагоценную монету в честь Перми в 2024 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми В России выпускают памятную трехрублевую монету в честь 300-летия Перми. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка РФ в своем telegram-канале. «Выпускаем в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля „300-летие основания г. Перми“ серии „Города“», — сообщает пресс-служба. Тираж — 3 тысячи монет. В Пермском отделении Уральского главного управления Центробанка добавили, что в Пермский край направят до половины всего тиража памятных сувениров. Монета сделана из серебра 925 пробы, вес — 31,1 грамм. Приобрести продукцию можно будет в банках. Также в отделении поделились планами по выпуску памятной монеты из недрагоценных металлов в честь Перми миллионным тиражом в 2024 году. Номинал монеты — 10 рублей.

В России выпускают памятную трехрублевую монету в честь 300-летия Перми. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка РФ в своем telegram-канале. «Выпускаем в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля „300-летие основания г. Перми“ серии „Города“», — сообщает пресс-служба. Тираж — 3 тысячи монет. В Пермском отделении Уральского главного управления Центробанка добавили, что в Пермский край направят до половины всего тиража памятных сувениров. Монета сделана из серебра 925 пробы, вес — 31,1 грамм. Приобрести продукцию можно будет в банках. Также в отделении поделились планами по выпуску памятной монеты из недрагоценных металлов в честь Перми миллионным тиражом в 2024 году. Номинал монеты — 10 рублей.