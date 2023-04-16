16 апреля 2023
15 апреля 2023

Центробанк РФ выпустил памятную монету в честь 300-летия Перми

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, банк россии, центральный банк россии
Центробанк также планирует выпустить недрагоценную монету в честь Перми в 2024 году Фото:
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300-летие Перми

В России выпускают памятную трехрублевую монету в честь 300-летия Перми. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка РФ в своем telegram-канале.

«Выпускаем в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля „300-летие основания г. Перми“ серии „Города“», — сообщает пресс-служба. Тираж — 3 тысячи монет.

В Пермском отделении Уральского главного управления Центробанка добавили, что в Пермский край направят до половины всего тиража памятных сувениров. Монета сделана из серебра 925 пробы, вес — 31,1 грамм. Приобрести продукцию можно будет в банках. Также в отделении поделились планами по выпуску памятной монеты из недрагоценных металлов в честь Перми миллионным тиражом в 2024 году. Номинал монеты — 10 рублей.

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В России выпускают памятную трехрублевую монету в честь 300-летия Перми. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка РФ в своем telegram-канале. «Выпускаем в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля „300-летие основания г. Перми“ серии „Города“», — сообщает пресс-служба. Тираж — 3 тысячи монет. В Пермском отделении Уральского главного управления Центробанка добавили, что в Пермский край направят до половины всего тиража памятных сувениров. Монета сделана из серебра 925 пробы, вес — 31,1 грамм. Приобрести продукцию можно будет в банках. Также в отделении поделились планами по выпуску памятной монеты из недрагоценных металлов в честь Перми миллионным тиражом в 2024 году. Номинал монеты — 10 рублей.
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