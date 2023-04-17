Экс-разведчик США Риттер: Запад хочет втянуть в украинский конфликт новую страну

Запад хочет отвлечь Россию от Украины, сказал Скотт РиттерФото: Министерство обороны Великобритании
Запад намерен втянуть Грузию в украинский конфликт путем открытия второго фронта. Об этом заявил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
«Они хотят, чтобы грузины открыли второй фронт. Украина проигрывает конфликт, и поэтому в отчаянии им необходимо, чтобы грузины пожертвовали своей страной ради помощи украинцам», — рассказал Скотт Риттер youtube-каналу Red Pilled TV. По словам Риттера, Западу нужно, чтобы Грузия атаковала Абхазию, чтобы втянуть российскую сторону в конфликт и отвлечь от борьбы с Украиной.
Ранее Украина потребовала от Грузии открыть «второй антироссийский фронт». В связи с этим, грузинские власти провели референдум, чтобы узнать мнение народа на этот счет. В результате голосования 77,6% проголосовали против вовлечения страны в украинский конфликт, пишет «Национальная служба новостей». Позже директор департамента стран СНГ внешнеполитического ведомства РФ Денис Гончар заявил, что Запад продолжает призывать Грузию к открытию «второго фронта», передает деловое издание «Взгляд».
Запад намерен втянуть Грузию в украинский конфликт путем открытия второго фронта. Об этом заявил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. «Они хотят, чтобы грузины открыли второй фронт. Украина проигрывает конфликт, и поэтому в отчаянии им необходимо, чтобы грузины пожертвовали своей страной ради помощи украинцам», — рассказал Скотт Риттер youtube-каналу Red Pilled TV. По словам Риттера, Западу нужно, чтобы Грузия атаковала Абхазию, чтобы втянуть российскую сторону в конфликт и отвлечь от борьбы с Украиной. Ранее Украина потребовала от Грузии открыть «второй антироссийский фронт». В связи с этим, грузинские власти провели референдум, чтобы узнать мнение народа на этот счет. В результате голосования 77,6% проголосовали против вовлечения страны в украинский конфликт, пишет «Национальная служба новостей». Позже директор департамента стран СНГ внешнеполитического ведомства РФ Денис Гончар заявил, что Запад продолжает призывать Грузию к открытию «второго фронта», передает деловое издание «Взгляд».