Экс-разведчик США Риттер: Запад хочет втянуть в украинский конфликт новую страну

Экс-разведчик США Риттер: Запад намерен втянуть Грузию в конфликт России и Украины
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Запад хочет отвлечь Россию от Украины, сказал Скотт Риттер Фото:

Запад намерен втянуть Грузию в украинский конфликт путем открытия второго фронта. Об этом заявил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

«Они хотят, чтобы грузины открыли второй фронт. Украина проигрывает конфликт, и поэтому в отчаянии им необходимо, чтобы грузины пожертвовали своей страной ради помощи украинцам», — рассказал Скотт Риттер youtube-каналу Red Pilled TV. По словам Риттера, Западу нужно, чтобы Грузия атаковала Абхазию, чтобы втянуть российскую сторону в конфликт и отвлечь от борьбы с Украиной.

Ранее Украина потребовала от Грузии открыть «второй антироссийский фронт». В связи с этим, грузинские власти провели референдум, чтобы узнать мнение народа на этот счет. В результате голосования 77,6% проголосовали против вовлечения страны в украинский конфликт, пишет «Национальная служба новостей». Позже директор департамента стран СНГ внешнеполитического ведомства РФ Денис Гончар заявил, что Запад продолжает призывать Грузию к открытию «второго фронта», передает деловое издание «Взгляд».

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Запад намерен втянуть Грузию в украинский конфликт путем открытия второго фронта. Об этом заявил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. «Они хотят, чтобы грузины открыли второй фронт. Украина проигрывает конфликт, и поэтому в отчаянии им необходимо, чтобы грузины пожертвовали своей страной ради помощи украинцам», — рассказал Скотт Риттер youtube-каналу Red Pilled TV. По словам Риттера, Западу нужно, чтобы Грузия атаковала Абхазию, чтобы втянуть российскую сторону в конфликт и отвлечь от борьбы с Украиной. Ранее Украина потребовала от Грузии открыть «второй антироссийский фронт». В связи с этим, грузинские власти провели референдум, чтобы узнать мнение народа на этот счет. В результате голосования 77,6% проголосовали против вовлечения страны в украинский конфликт, пишет «Национальная служба новостей». Позже директор департамента стран СНГ внешнеполитического ведомства РФ Денис Гончар заявил, что Запад продолжает призывать Грузию к открытию «второго фронта», передает деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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