16 апреля 2023
15 апреля 2023

В ЯНАО погиб водитель снегохода

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимний туризм. Красновишерск, зима, зимний лес, зимний отдых, туристы, природа, активный отдых, снегоходы, туризм пермский край
В Надымском районе водитель снегохода «Фронтер» не учел погодные условия и не справился с управлением Фото:

В Надымском районе ЯНАО разбился водитель снегохода. Погибший не учел погодные условия и не справился с управлением, пишет «Ямал 1».

«В Надымском районе водитель снегохода „Фронтер“ не учел погодные условия и не справился с управлением. В результате аварии он погиб на месте», — говорится в сообщении.

Уточняется, что водитель снегохода был с пассажиром. Его госпитализировали в больницу Нового Уренгоя. На данный момент выясняется, употреблял ли погибший алкоголь.

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В Надымском районе ЯНАО разбился водитель снегохода. Погибший не учел погодные условия и не справился с управлением, пишет «Ямал 1». «В Надымском районе водитель снегохода „Фронтер“ не учел погодные условия и не справился с управлением. В результате аварии он погиб на месте», — говорится в сообщении. Уточняется, что водитель снегохода был с пассажиром. Его госпитализировали в больницу Нового Уренгоя. На данный момент выясняется, употреблял ли погибший алкоголь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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