В ЯНАО погиб водитель снегохода

17 апреля 2023 в 14:49 Размер текста - 17 +

В Надымском районе водитель снегохода «Фронтер» не учел погодные условия и не справился с управлением Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Надымском районе ЯНАО разбился водитель снегохода. Погибший не учел погодные условия и не справился с управлением, пишет «Ямал 1». «В Надымском районе водитель снегохода „Фронтер“ не учел погодные условия и не справился с управлением. В результате аварии он погиб на месте», — говорится в сообщении. Уточняется, что водитель снегохода был с пассажиром. Его госпитализировали в больницу Нового Уренгоя. На данный момент выясняется, употреблял ли погибший алкоголь.

В Надымском районе ЯНАО разбился водитель снегохода. Погибший не учел погодные условия и не справился с управлением, пишет «Ямал 1». «В Надымском районе водитель снегохода „Фронтер“ не учел погодные условия и не справился с управлением. В результате аварии он погиб на месте», — говорится в сообщении. Уточняется, что водитель снегохода был с пассажиром. Его госпитализировали в больницу Нового Уренгоя. На данный момент выясняется, употреблял ли погибший алкоголь.