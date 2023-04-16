В ЯНАО погиб водитель снегохода

В Надымском районе водитель снегохода «Фронтер» не учел погодные условия и не справился с управлением
В Надымском районе ЯНАО разбился водитель снегохода. Погибший не учел погодные условия и не справился с управлением, пишет «Ямал 1».
«В Надымском районе водитель снегохода „Фронтер“ не учел погодные условия и не справился с управлением. В результате аварии он погиб на месте», — говорится в сообщении.
Уточняется, что водитель снегохода был с пассажиром. Его госпитализировали в больницу Нового Уренгоя. На данный момент выясняется, употреблял ли погибший алкоголь.
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