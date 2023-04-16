Полиция ХМАО ищет дебошира, избившего охрану в скандальном кальянном баре

Полиция ХМАО ищет одного из мужчин, которые устроили потасовку в лаундж-баре Tuman в Нижневартовске. В пресс-службе ведомства сообщили URA.RU, что два дебошира избили охранников заведения.
«Около четырех часов утра двое мужчин ворвались в помещение бара, нанесли телесные повреждения охранникам и скрылись. Одного задержали, личность второго известна — осталось найти, где он прячется», — пояснили корреспонденту агентства в пресс-службе МВД.
Оба дебошира имеют российское гражданство, один из мужчин — уроженец Казахстана. По факту нанесения телесных повреждений полиция возбудила уголовное дело.
Ранее URA.RU писало, что год назад в лаундж-баре Tuman в Нижневартовске произошла драка со стрельбой и поножовщиной. Одного пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в больницу.
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