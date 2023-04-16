16 апреля 2023
15 апреля 2023

Полиция ХМАО ищет дебошира, избившего охрану в скандальном кальянном баре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ломбард. Челябинск, полиция, полицейский, наручники
Полиция установила личность и ведет розыск подозреваемого Фото:

Полиция ХМАО ищет одного из мужчин, которые устроили потасовку в лаундж-баре Tuman в Нижневартовске. В пресс-службе ведомства сообщили URA.RU, что два дебошира избили охранников заведения.

«Около четырех часов утра двое мужчин ворвались в помещение бара, нанесли телесные повреждения охранникам и скрылись. Одного задержали, личность второго известна — осталось найти, где он прячется», — пояснили корреспонденту агентства в пресс-службе МВД.

Оба дебошира имеют российское гражданство, один из мужчин — уроженец Казахстана. По факту нанесения телесных повреждений полиция возбудила уголовное дело.

Ранее URA.RU писало, что год назад в лаундж-баре Tuman в Нижневартовске произошла драка со стрельбой и поножовщиной. Одного пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полиция ХМАО ищет одного из мужчин, которые устроили потасовку в лаундж-баре Tuman в Нижневартовске. В пресс-службе ведомства сообщили URA.RU, что два дебошира избили охранников заведения. «Около четырех часов утра двое мужчин ворвались в помещение бара, нанесли телесные повреждения охранникам и скрылись. Одного задержали, личность второго известна — осталось найти, где он прячется», — пояснили корреспонденту агентства в пресс-службе МВД. Оба дебошира имеют российское гражданство, один из мужчин — уроженец Казахстана. По факту нанесения телесных повреждений полиция возбудила уголовное дело. Ранее URA.RU писало, что год назад в лаундж-баре Tuman в Нижневартовске произошла драка со стрельбой и поножовщиной. Одного пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...