Полиция ХМАО ищет дебошира, избившего охрану в скандальном кальянном баре

17 апреля 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Полиция установила личность и ведет розыск подозреваемого Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полиция ХМАО ищет одного из мужчин, которые устроили потасовку в лаундж-баре Tuman в Нижневартовске. В пресс-службе ведомства сообщили URA.RU, что два дебошира избили охранников заведения. «Около четырех часов утра двое мужчин ворвались в помещение бара, нанесли телесные повреждения охранникам и скрылись. Одного задержали, личность второго известна — осталось найти, где он прячется», — пояснили корреспонденту агентства в пресс-службе МВД. Оба дебошира имеют российское гражданство, один из мужчин — уроженец Казахстана. По факту нанесения телесных повреждений полиция возбудила уголовное дело. Ранее URA.RU писало, что год назад в лаундж-баре Tuman в Нижневартовске произошла драка со стрельбой и поножовщиной. Одного пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Полиция ХМАО ищет одного из мужчин, которые устроили потасовку в лаундж-баре Tuman в Нижневартовске. В пресс-службе ведомства сообщили URA.RU, что два дебошира избили охранников заведения. «Около четырех часов утра двое мужчин ворвались в помещение бара, нанесли телесные повреждения охранникам и скрылись. Одного задержали, личность второго известна — осталось найти, где он прячется», — пояснили корреспонденту агентства в пресс-службе МВД. Оба дебошира имеют российское гражданство, один из мужчин — уроженец Казахстана. По факту нанесения телесных повреждений полиция возбудила уголовное дело. Ранее URA.RU писало, что год назад в лаундж-баре Tuman в Нижневартовске произошла драка со стрельбой и поножовщиной. Одного пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в больницу.