Подозреваемый установлен, его ищет полиция Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ночью в лаундж-баре «Tuman» в Нижневартовске произошла драка со стрельбой и поножовщина. Один человек в тяжелом состоянии (с ножевыми и стреляными ранами) оказался в больнице, подозреваемого ищут силовики. Об этом URA.RU рассказали в полиции ХМАО.

«Потерпевший — мужчина 1992 года рождения. По факту полученных телесных повреждений проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Предварительно известно, что в драке принимали участие два человека, а стрелявший (пока речь идет о том, что стрельба производилась из травматического пистолета) скрылся с места преступления. В больнице Нижневартовска подтвердили, что утром в учреждение поступил пострадавший с такими повреждениями, но сейчас состояние мужчины удовлетворительное. Личность подозреваемого, сообщает инсайдер из числа силовиков, установлена и принимаются меры к его задержанию. Если причастность мужчины к преступлению будет подтверждена, решение о необходимости его ареста примет суд.

Собеседник агентства в городской полиции добавил, что лаундж-бар вообще не должен был работать (согласно постановлению губернатора ХМАО о противодействии распространения коронавируса), но делал это, предоставляя и услуги по курении кальяна, что полностью запрещено в ХМАО. «Решается вопрос и о том, чтобы наказать владельцев заведения за работу с нарушением закона», — сообщил инсайдер. В баре Tuman на звонки URA.RU не ответили. Источник, знакомый с деталями преступления, добавляет, что драка была массовая, а «кровищи там налили по всему полу».