В Кремле ответили на протест Японии из-за учений Тихоокеанского флота

Все учения для проверки боеготовности российского флота проводятся в соответствии с международным правом. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о протесте Японии в отношении учений около острова Хоккайдо.
«Все учения проводятся в строгом соответствии с международным правом», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее Главный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что японская сторона выразила протест России из-за учений близ острова Хоккайдо. По его словам, такое усиление военного присутствия РФ противоречит позиции Токио.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!