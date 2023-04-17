В Кремле ответили на протест Японии из-за учений Тихоокеанского флота

Песков: все военные учения РФ проходят в соответствии с международным правом
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© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил о законности проведения российских учений Фото:

Все учения для проверки боеготовности российского флота проводятся в соответствии с международным правом. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о протесте Японии в отношении учений около острова Хоккайдо.

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«Все учения проводятся в строгом соответствии с международным правом», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее Главный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что японская сторона выразила протест России из-за учений близ острова Хоккайдо. По его словам, такое усиление военного присутствия РФ противоречит позиции Токио.

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Все учения для проверки боеготовности российского флота проводятся в соответствии с международным правом. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о протесте Японии в отношении учений около острова Хоккайдо. «Все учения проводятся в строгом соответствии с международным правом», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее Главный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что японская сторона выразила протест России из-за учений близ острова Хоккайдо. По его словам, такое усиление военного присутствия РФ противоречит позиции Токио.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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