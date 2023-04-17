Япония выразила протест России из-за внезапных военных учений

17 апреля 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

В японии возмутились проверкой российского флота около Хоккайдо Фото: Владимир Андреев © URA.RU Япония выразила протест России за проведение завершающего этапа проверки российского флота около японского острова Хоккайдо. Об этом сообщили в Reuters. «Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил в понедельник, что Токио выразил протест России в связи с ее военными учениями вокруг спорных островов (острова, о принадлежности которых Москва и Токио так и не договорились — прим. URA.RU) вблизи японского Хоккайдо», — написали в издании . Также он добавил, что усиление военного присутствия РФ близ островов противоречит позиции японской стороны. Ранее министр обороны Сергей Шойгу во время встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил о начале нового этапа проверки боеспособности российского флота. По его словам, в данный момент выполняются задачи боевого маневрирования, а также вскрытия подводной обстановки.

Япония выразила протест России за проведение завершающего этапа проверки российского флота около японского острова Хоккайдо. Об этом сообщили в Reuters. «Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил в понедельник, что Токио выразил протест России в связи с ее военными учениями вокруг спорных островов (острова, о принадлежности которых Москва и Токио так и не договорились — прим. URA.RU) вблизи японского Хоккайдо», — написали в издании. Также он добавил, что усиление военного присутствия РФ близ островов противоречит позиции японской стороны. Ранее министр обороны Сергей Шойгу во время встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил о начале нового этапа проверки боеспособности российского флота. По его словам, в данный момент выполняются задачи боевого маневрирования, а также вскрытия подводной обстановки.