Япония выразила протест России из-за внезапных военных учений

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Виды Москвы-Сити, флаг японии, японский флаг
В японии возмутились проверкой российского флота около Хоккайдо Фото:

Япония выразила протест России за проведение завершающего этапа проверки российского флота около японского острова Хоккайдо. Об этом сообщили в Reuters.

«Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил в понедельник, что Токио выразил протест России в связи с ее военными учениями вокруг спорных островов (острова, о принадлежности которых Москва и Токио так и не договорились — прим. URA.RU) вблизи японского Хоккайдо», — написали в издании. Также он добавил, что усиление военного присутствия РФ близ островов противоречит позиции японской стороны.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу во время встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил о начале нового этапа проверки боеспособности российского флота. По его словам, в данный момент выполняются задачи боевого маневрирования, а также вскрытия подводной обстановки.

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Япония выразила протест России за проведение завершающего этапа проверки российского флота около японского острова Хоккайдо. Об этом сообщили в Reuters. «Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил в понедельник, что Токио выразил протест России в связи с ее военными учениями вокруг спорных островов (острова, о принадлежности которых Москва и Токио так и не договорились — прим. URA.RU) вблизи японского Хоккайдо», — написали в издании. Также он добавил, что усиление военного присутствия РФ близ островов противоречит позиции японской стороны. Ранее министр обороны Сергей Шойгу во время встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил о начале нового этапа проверки боеспособности российского флота. По его словам, в данный момент выполняются задачи боевого маневрирования, а также вскрытия подводной обстановки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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