Что такое высшая степень боеготовности, объявленная Шойгу

Глава Минобороны России Сергей Шойгу внезапно поднял Тихоокеанский флот по тревоге и перевел его в высшую степень боевой готовности. URA.RU рассказывает о том, что означает такой статус.
По данным официального сайта Минобороны РФ, боевая готовность — это способность войск в установленные сроки успешно начать боевые действия и выполнить поставленные задачи. «При этом органы управления и войска поддерживаются в готовности к выполнению мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности: „Повышенная“, „Военная опасность“, „Полная“», — говорится в справке.
Книга «Война и мир в терминах определениях» под редакцией экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина также относит повышенную степень, военную опасность и полную боеготовность к промежуточным степеням боеготовности. Они могут вводиться поочередно или минуя некоторые из ступеней.
Всего для Вооруженных сил России предусмотрено четыре степени боевой готовности:
- Постоянная. Действует в мирное время и позволяет своевременно перевести армию РФ в военное положение и вступить в боевые действия.
- Повышенная. Вооруженные силы ведут плановую деятельность, но могут в любой момент начать выполнение боевой задачи. Отпуска и увольнения, в том числе в запас, временно не назначаются.
- Военная опасность. Означает готовность потенциального применения военной силы против государства-агрессора. Действует, когда угроза конфликта достигла своего пика, но активные боевые действия пока не ведутся. В данном случае солдаты-срочники не подлежат увольнению, но при этом новый призыв не ведется.
- Полная. Вводится, когда государство находится на грани боевых действий. В этом случае может действовать военное положение. Проходит общая мобилизация офицерского состава, происходит доукомплектовка кадрами. Такой статус предполагает подъем армии по тревоге, выдвижение сил на позиции в установленные районы и приведение в боевую готовность оружия и военной техники. Среди прочего в рамках статуса о высшей степени готовности военное командование обязано занять защищенные пункты управления.
Шойгу заявил, что Тихоокеанский флот поднят по тревоге в рамках проведения внезапных проверок. Российские войска будут отрабатывать действия по предотвращению высадки врага на Курильских островах и Сахалине.
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